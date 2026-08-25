PROBIJENI ROKOVI
Na groblje čekaju gotovo 20 godina, cijena grobnice "odletjela" u nebo: "Ne možeš više ni umrijeti bez kredita"
Dubrovačko područje na novo groblje čeka gotovo 20 godina, a nakon brojnih probijenih rokova lokalni čelnici sada najavljuju da bi trebalo biti otvoreno u prvom kvartalu iduće godine.
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Prvi radovi započeli su 2017. godine, no rokovi za završetak projekta više su puta pomicali. Posljednji je bio 2023. godina. U međuvremenu su se, usporedbe radi, mogla izgraditi čak dva Pelješka mosta. Za kašnjenja i potrošeni novac, međutim, odgovornosti nema.
Gradilište su u ponedjeljak obišli gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković i načelnik Župe dubrovačke.
"Rokovi nas nisu mazili, kao ni izvođači, bilo je tu puno problema, mijenjao se se projekt. Zapravo su se na ovom projektu promijenila tri gradonačelnika Dubrovnika i tri načelnika Župe dubrovačke", rekao je Mato Franković, gradonačelnik Dubrovnika.
Prema novoj najavi, groblje bi trebalo biti dovršeno u prvom kvartalu sljedeće godine, izvještava Dnevnik Nove TV.
Cijena najveće grobnice doseže oko 12.000 eura. Građanin: Čovjek više ne može ni umrijeti, a da ne digne kredit prije
Osim katoličkog, na lokaciji će biti uređena i muslimansko, pravoslavno te ateističko groblje, kao i zajednička grobnica i niše za urne. Većina grobnica već je prodana, a ukopi se na lokaciji obavljaju iako radovi još nisu završeni.
Cijene se kreću od oko 1900 eura za niše za urne, dok cijena najveće grobnice doseže oko 12.000 eura.
"Ja si to ne mogu priuštiti, pa, evo, ne znam, ne razmišljam o tome. Kad se dogodi, vidjet ćemo, bit će netko iza mene", rekla je Jadranka iz Dubrovnika.
"Čovjek ne može više ni umrijeti, a da ne digne kredit prije toga", rekao je Marko.
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