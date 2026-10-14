OPET U PROBLEMIMA
Dio Zagreba ponovno bez tople vode: "Nema ni grijanja"
Dijelovi Novog Zagreba u srijedu navečer ponovno su ostali bez tople vode, a građani prijavljuju i probleme s grijanjem. Uzrok prekida opskrbe zasad nije poznat, a HEP-Toplinarstvo nije objavilo službeno objašnjenje.
Oglas
Stanovnici Novog Zagreba ponovno se suočavaju s poteškoćama u opskrbi toplom vodom, dok pojedini građani navode da nemaju ni grijanje.
Čitateljica portala Dnevnik.hriz Središća prijavila je problem i opisala stanje u svom domu: "Voda je mlaka, a ni grijanja nema danas, jučer je bilo."
Sličnu situaciju opisala je i druga građanka, koja je poručila: "Grijanja nema, voda je mlaka."
Iz HEP-Toplinarstva zasad nema informacija o uzroku problema. Na službenim internetskim stranicama nije objavljena obavijest o prekidu opskrbe.
Ovo nije prvi put da su stanovnici Novog Zagreba ostali bez tople vode. U rujnu su se s istim problemom suočavali gotovo dva tjedna, tijekom radova na obnovi vrelovodne mreže koje je provodilo HEP-Toplinarstvo.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas