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OPET U PROBLEMIMA

Dio Zagreba ponovno bez tople vode: "Nema ni grijanja"

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N1 Info
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14. lis. 2026. 22:03
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03.03.2026. Zagreb - Pogled na Novi Zagreb Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL

Dijelovi Novog Zagreba u srijedu navečer ponovno su ostali bez tople vode, a građani prijavljuju i probleme s grijanjem. Uzrok prekida opskrbe zasad nije poznat, a HEP-Toplinarstvo nije objavilo službeno objašnjenje.

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Stanovnici Novog Zagreba ponovno se suočavaju s poteškoćama u opskrbi toplom vodom, dok pojedini građani navode da nemaju ni grijanje.

Čitateljica portala Dnevnik.hriz Središća prijavila je problem i opisala stanje u svom domu: "Voda je mlaka, a ni grijanja nema danas, jučer je bilo."

Sličnu situaciju opisala je i druga građanka, koja je poručila: "Grijanja nema, voda je mlaka."

Iz HEP-Toplinarstva zasad nema informacija o uzroku problema. Na službenim internetskim stranicama nije objavljena obavijest o prekidu opskrbe.

Ovo nije prvi put da su stanovnici Novog Zagreba ostali bez tople vode. U rujnu su se s istim problemom suočavali gotovo dva tjedna, tijekom radova na obnovi vrelovodne mreže koje je provodilo HEP-Toplinarstvo.

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Teme
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