Plenković najavio povećanje dodatka umirovljenicima. Evo što mu poručuju: "Ovo je sramotno"

"Uvijek govore da su prosječne godine staža oko 32 godine, pa sad to pomnožite s 12, to bi bilo, znači, oko 400 eura, što bi zapravo bilo 50 posto od one prosječne mirovine koju Vlada zagovara, a to je 800 eura, ne? Znači, ni to nije nešto puno, ne?", izjavila je Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika Hrvatske.