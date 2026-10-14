Srbija poslala prosvjednu notu Hrvatskoj, zasmetalo joj koliko se puta u medijima spominje Vučić

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Srbija je Hrvatskoj uputila prosvjednu notu zbog navodnog miješanja u njezin izborni proces i načina izvještavanja hrvatskih medija o političkim zbivanjima u zemlji, pri čemu se posebno ističe podatak da je Aleksandar Vučić u dva mjeseca spomenut u više od 6200 medijskih priloga i objava.

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Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo je Hrvatskoj prosvjednu notu, optužujući je za, kako tvrdi, grubo uplitanje u izborni proces te sve češće neobjektivno izvještavanje o unutarnjopolitičkim prilikama u Srbiji.

Prema pisanju srpskih medija, srpska diplomacija izrazila je snažno protivljenje navodnim pokušajima utjecaja na politička zbivanja u zemlji, osobito uoči predizborne kampanje.

Iz Beograda poručuju da je svaki oblik stranog uplitanja u unutarnja politička pitanja neprihvatljiv, bilo da je riječ o izravnom utjecaju na izbornu kampanju ili posrednim djelovanjima koja bi mogla utjecati na političko nadmetanje.

Beograd zabrinut

Parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 25. listopada, a kao jedan od razloga za slanje prosvjedne note navodi se način na koji hrvatski mediji izvještavaju o političkim događajima u susjednoj zemlji.

Prema podacima navedenima u izvješćima, od 15. kolovoza do 15. listopada zabilježena su ukupno 6282 medijska priloga i objave u kojima se spominje srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

Zbog takvog izvještavanja Beograd izražava zabrinutost zbog, kako smatra, jednostranog i izrazito negativnog prikazivanja političkih prilika u Srbiji.

U prosvjednoj noti naglašena je i potreba poštovanja unutarnjih političkih procesa u zemlji, bez vanjskih pritisaka i pokušaja utjecaja na izbornu kampanju.

Srpska strana zaključuje da su međusobno poštovanje i konstruktivan dijalog nužni za odnose dviju država te upozorava da jednostrani pristupi i povezivanje unutarnjih političkih pitanja s regionalnom nestabilnošću mogu dodatno narušiti međusobno povjerenje.