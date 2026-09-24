na vrhu Bosna i Hercegovina
Cijene goriva divljaju diljem Europe: Evo gdje vozači najviše osjete udar i kako stoji Hrvatska
Globalna naftna kriza pogurala je cijene benzina i dizela iznad 2,4 odnosno 2,5 eura po litri, no podaci prilagođeni troškovima života bolje pokazuju u kojim zemljama građani najviše osjećaju udar visokih cijena goriva.
Cijene nafte u utorak su ponovno premašile 100 dolara po barelu zbog globalne krize u opskrbi izazvane napadima u Hormuškom tjesnacu i tjesnacu Bab el-Mandeb.
Pregovori Irana i SAD-a u kolovozu ponovno su zapali u slijepu ulicu, nakon čega su obnovljeni sukobi. Najnoviji val iranskih napada smanjio je dnevni promet teretnih brodova kroz Hormuški tjesnac na manje od 20 plovila dnevno.
Uz to, napadi hutista u Jemenu, koje podupire Iran, ometaju trgovinu oko tjesnaca Bab el-Mandeb, koji je dosad bio ključna alternativna ruta između Jemena, Eritreje i Džibutija.
Budući da su te ključne trgovačke rute pogođene napadima, kriza je opisana kao „najveći fizički poremećaj opskrbe u povijesti globalnih energetskih tržišta“.
Kako se kriza odrazila na cijene benzina i dizela?
Prema podacima servisa fuel-prices.eu/live, u utorak je najviša prosječna cijena benzina u Europi zabilježena u Nizozemskoj, gdje je iznosila 2,43 eura po litri. Slijede Danska s 2,35 eura i Finska s 2,32 eura po litri.
Visoke cijene snažno osjećaju i potrošači u Francuskoj, gdje litra benzina stoji 2,23 eura, te u Grčkoj, gdje iznosi 2,20 eura, piše Euronews.
Vozači dizelskih automobila prolaze još gore. Cijena dizela u Francuskoj u utorak je dosegnula 2,40 eura po litri, dok je u Italiji iznosila 2,36 eura.
Na vrhu ljestvice nalazi se Danska, gdje litra dizela stoji čak 2,52 eura.
Za usporedbu, to je gotovo euro više nego u Sjevernoj Makedoniji, gdje litra dizela stoji 1,70 eura, te Andori, gdje iznosi 1,72 eura.
Što cijene znače kada se uzme u obzir kupovna moć?
Slika se mijenja kada se cijene goriva prilagode standardu kupovne moći (PPS), zajedničkoj obračunskoj jedinici kojom se uklanjaju razlike u razinama cijena kako bi se ekonomski podaci različitih zemalja mogli uspoređivati.
Za ovu usporedbu izračunat je trošak punjenja spremnika od 50 litara te je uspoređen s BDP-om po stanovniku svake zemlje i prilagođen razlikama u kupovnoj moći. Što je dobiveni postotak viši, to punjenje spremnika predstavlja veći trošak u odnosu na kupovnu moć stanovništva.
Prema procjeni Europe in Motion za punjenje spremnika od 50 litara, najveći udar osjećaju građani balkanskih zemalja, a na vrhu se nalazi Bosna i Hercegovina.
Među članicama Europske unije visoke cijene goriva najviše opterećuju građane Grčke, i kada je riječ o benzinu i kada je riječ o dizelu.
Problemi i u rafinerijama
Poremećaji u opskrbi naftom stvaraju sve veći pritisak i na rafinerije.
Međunarodna agencija za energiju (IEA) navela je da je globalna proizvodnja rafinerija u srpnju 2026. bila gotovo pet milijuna barela dnevno manja nego u srpnju 2025., što je stvorilo dodatno usko grlo na tržištu naftnih derivata.
Zbog poremećene opskrbe sirovom naftom iz Perzijskog zaljeva rafinerije su morale tražiti alternativne izvore ili plaćati više kako bi osigurale potrebne količine.
Međutim, različite vrste sirove nafte nisu uvijek međusobno zamjenjive, a promjena ustaljenih dobavnih pravaca može biti skupa.
Istodobno su poremećene i isporuke već prerađenih naftnih derivata, poput dizela i avionskog goriva. To povećava rafinerijske marže i stvara dodatni pritisak na cijene goriva.
Situaciju su dodatno pogoršali izravni napadi dronovima na velike rafinerije u Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu i Bahreinu, zbog kojih je proizvodnja u nekim postrojenjima zaustavljena ili smanjena.
Nazire li se kraj?
Rat u Ukrajini, tijekom kojeg su pogođene i rafinerije na ruskom teritoriju, predstavlja dodatni udar na tržište, navodi IEA.
Problem nije toliko u ruskoj nafti koja stiže u Europu, budući da je njezin uvoz drastično smanjen, koliko u tome što su drugi veliki kupci, poput Turske i Brazila, prisiljeni tražiti druge izvore opskrbe, osobito dizelom.
Stručnjaci Europske središnje banke s kojima je razgovarao Euronews Business navode da, prema terminskim cijenama prerađenog dizela iz podataka London Stock Exchange Groupa, očekuju da će rafinerijske marže za dizel dosegnuti vrhunac u listopadu.
„Marže za benzin dosegnule su vrhunac u kolovozu“, naveli su.
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