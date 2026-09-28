KOLIKO ĆEMO PLAĆATI?
Vlada objavila nove cijene goriva
Danas je održana 208. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja regulirati cijene goriva.
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U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visine premija zadržane su na istoj razini.
Također, nastavlja se primjena mjere sniženja trošarina, uz iznimku dizelskog goriva, za koje je visina trošarine povećana za 0,02 eura po litri.
Prema Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata najviše maloprodajne cijene se računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1235 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,0945 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0236 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9037 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4416 EUR/kg za velike spremnike.
Uredba stupa na snagu 29. rujna 2026., a ovakav režim vrijedit će 7 dana.
Nove cijene iznosit će:
- 1,76 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,02 EUR/l)
- 1,86 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,05 EUR/l)
- 1,42 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,08 EUR/l)
- 1,52 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,11 EUR/kg)
- 2,10 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,11 EUR/kg)
Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iste bi iznosile:
- 1,96 EUR/l za benzinsko gorivo
- 2,18 EUR/l za dizelsko gorivo
- 1,52 EUR/l za plavi dizel
- 1,63 EUR/kg za UNP za spremnike
- 2,33 EUR/kg za UNP za boce
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