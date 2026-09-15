Troškovi za hrvatske obitelji i dalje rastu: Evo koliko je poskupila temeljna košarica

Osnovna košarica sadrži 51 artikl i pokriva vrlo skromne, ali uravnotežene mjesečne potrebe kućanstva. U njoj su osnovne namirnice poput kruha, brašna, tjestenine, riže, krumpira, voća, povrća, mesa, jeftinije ribe, mliječnih proizvoda i začina te sredstva za osobnu i kućnu higijenu kao što su sapun, šampon, deterdžent i toaletni papir. Količine su prilagođene stvarnim minimalnim potrebama, bez raskoši i viškova. Zato se ova košarica naziva "košaricom za preživljavanje“. Prednost se daje domaćim proizvodima koji su dostupni u većini trgovačkih lanaca. Velik dio košarice čine proizvodi s ograničenim cijenama, pojašnjavaju s portala.