Porasla inflacija u Hrvatskoj

N1

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u kolovozu 2026. u odnosu na kolovoz 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,1%, dok su u odnosu na srpanj 2026. (na mjesečnoj razini) više za 0,3%.

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Promatrano prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), procijenjena godišnja stopa promjene za Energiju iznosi 17,4%, za Usluge 7,2%, za Hranu, piće i duhan 0,1%, a za Industrijske neprehrambene proizvode bez energije -1,3%.

Porast stope promjene na mjesečnoj razini procijenjen je za komponente Energija, za 3,7%, te Usluge, za 0,1%, dok je pad stope promjene procijenjen za komponente Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za -0,9%, te Hrana, piće i duhan, za -0,2%.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u kolovozu 2026. u odnosu na kolovoz 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 3,7%, a u odnosu na srpanj 2026. (na mjesečnoj razini) za 0,3%.