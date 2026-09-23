Plavi dizel ove godine poskupio skoro 100 posto: “Pitanje je tko će ovo još moći pratiti”

"Mi koji imamo malo veći brod ipak spadamo u sektor manjih plovila. Onima s brodovima s manjim motorima je još relativno dobro. Ali dosta je brodova koji su na granici. Tek sada kada je plavi dizel ozbiljno poskupio treba vidjeti kako će biti dalje i hoće li programi subvencija pokriti troškove. Ali da se biznis svodi na to da ti netko daje subvenciju nije baš dugoročno isplativo. Najgore je što ne znamo koliko će sve ovo dugo trajati", kaže Božanić.