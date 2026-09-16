rat na Bliskom istoku
Saudijci srezali isporuku nafte Europi: Evo kako će to utjecati na Hrvatsku
Saudijska Arabija otkazuje isporuke nafte Europi nakon napada dronovima na ključni naftovod, dok cijene na tržištu snažno rastu.
Oglas
Saudijska Arabija smanjila je isporuke nafte Europi nakon što su napadi dronovima oštetili ključni naftovod kojim se nafta transportira prema Crvenom moru. Poremećaj je već natjerao velike europske kupce da potraže alternativne izvore, dok su cijene na fizičkom tržištu premašile 120 dolara po barelu, prenosi Dnevnik.hr.
Prema izvorima iz trgovine i brodarskog sektora, naftna i plinska kompanija Saudijske Arabije Saudi Aramco obavijestila je europske kupce da će dio rujanskih isporuka sirove nafte biti otkazan. Obustavljeni su i utovari u saudijskoj luci Yanbu na Crvenom moru.
Napadi dronovima pogodili su saudijski naftovod Istok-Zapad, nakon čega je on zatvoren. Još nije poznato koliko će točno pošiljki namijenjenih Europi biti otkazano niti koliko bi dugo obustava utovara u Yanbuu mogla trajati.
Poljska hitno traži zamjenu
Među najizloženijim je europskim kupcima poljski energetski div Orlen, koji je započeo potragu za alternativnim izvorima sirove nafte.
Saudi Aramco postao je jedan od glavnih Orlenovih dobavljača nakon što je Poljska počela smanjivati ovisnost o ruskoj nafti. Saudijska nafta sada čini oko 40 posto Orlenove opskrbe, zbog čega je poremećaj saudijskih isporuka posebno važan za kompaniju.
Što to znači za Hrvatsku?
Hrvatska nije u istoj poziciji kao Poljska, čiji Orlen prema Reutersovim podacima oko 40 posto nafte dobiva od Saudi Aramca. INA navodi da riječka rafinerija može prerađivati širok raspon sirovih nafti koje morskim putem stižu do JANAF-ova terminala u Omišlju, a kao primjer nafte koju trenutačno pretežno prerađuje navodi Azeri. Nakon ovogodišnje modernizacije rafinerija može prerađivati i širi raspon težih nafti.
Veći rizik za Hrvatsku jest rast svjetskih cijena. Brent se danas kreće oko 108 dolara po barelu, a tržište je i dalje napeto zbog poremećaja saudijske opskrbe i problema na ključnim bliskoistočnim transportnim pravcima. To se već može prelijevati na hrvatske cijene.
Što se tiče fizičke opskrbe, trenutačno nema naznaka neposredne ugroze za Hrvatsku. Hrvatska ima obvezne zalihe nafte i derivata upravo za slučaj poremećaja uvoza, a sustav je postavljen tako da osigurava približno tri mjeseca tržišne opskrbe u slučaju izostanka uvoza.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas