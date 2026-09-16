Saudijci srezali isporuku nafte Europi: Evo kako će to utjecati na Hrvatsku

Hrvatska nije u istoj poziciji kao Poljska, čiji Orlen prema Reutersovim podacima oko 40 posto nafte dobiva od Saudi Aramca. INA navodi da riječka rafinerija može prerađivati širok raspon sirovih nafti koje morskim putem stižu do JANAF-ova terminala u Omišlju, a kao primjer nafte koju trenutačno pretežno prerađuje navodi Azeri. Nakon ovogodišnje modernizacije rafinerija može prerađivati i širi raspon težih nafti.