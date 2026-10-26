OPASNOST OD PONAVLJANJA DJELA
DORH pustio tajnika Torcide, a sad zbog prijetnje novinarima ponovno traži istražni zatvor
Glavni tajnik Torcide Ivan Rinčić pušten je na slobodu nakon ispitivanja u splitskom Općinskom državnom odvjetništvu, no tužiteljstvo je naknadno zatražilo da mu se odredi istražni zatvor zbog sumnje da bi mogao ponoviti kazneno djelo prijetnje jedanaestero novinara i jednom političkom analitičaru.
Ivan Rinčić, glavni tajnik Torcide, pušten je na slobodu nakon što je ispitan u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu, uz prethodno određene mjere opreza. Međutim, državno odvjetništvo naknadno je te mjere ukinulo i predložilo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, piše 24sata.
Policija je ranije izvijestila da je provela kriminalističko istraživanje nad hrvatskim državljaninom rođenim 1997. godine zbog sumnje da je prijetio jedanaestorici novinara i jednom političkom analitičaru.
Prema policijskim navodima, osumnjičenik je 18. listopada 2026. godine na društvenoj mreži objavio kolaž njihovih fotografija uz tekst koji je sadržavao izravne prijetnje, a cilj objave bio je zastrašivanje i uznemiravanje zbog njihova profesionalnog rada.
"Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičenik 18. listopada 2026., s ciljem zastrašivanja i uznemiravanja jedanaestero novinara i jednog političkog analitičara u svezi obavljanja njihovog posla, na društvenoj mreži postavio kolaž njihovih fotografija te objavio tekst čiji sadržaj predstavlja izravnu prijetnju prema oštećenima", priopćila je policija.
Nakon završetka kriminalističkog istraživanja policija je protiv njega podnijela kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu zbog sumnje na kazneno djelo prijetnje novinarima povezano s obavljanjem njihova posla. Za to je kazneno djelo propisana kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.
DORH objasnio zašto traži istražni zatvor
O slučaju se u ponedjeljak oglasilo i Državno odvjetništvo, koje je potvrdilo da je Rinčić ispitan zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijetnje iz članka 139. stavka 3. Kaznenog zakona.
Prema navodima tužiteljstva, postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik bio nezadovoljan člancima objavljenima na više medijskih portala o događajima u Splitu, nakon kojih je nekim pripadnicima navijačke skupine određen istražni zatvor.
Zbog toga je na društvenim mrežama objavio kolaž fotografija jedanaestero novinara i jednog političkog analitičara, kao i fotografiju transparenta, uz tekst koji je, prema ocjeni tužiteljstva, sadržavao izravnu prijetnju novinarima povezanu s obavljanjem njihova posla.
Općinsko državno odvjetništvo u Splitu nakon ispitivanja prvotno je odredilo mjere opreza, no naknadnom procjenom do tada prikupljenih podataka i okolnosti slučaja zaključilo je da postoje zakonski uvjeti za traženje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
Zbog toga je podnesen prijedlog za određivanje istražnog zatvora, o kojem će odlučiti sudac istrage Županijskog suda u Splitu.
Glavni tajnik Torcide od 2023. godine
Rinčić dužnost glavnog tajnika Torcide obnaša od 2023. godine, kada je izabran zajedno s predsjednikom udruge Antom Stipetićem Rabom. Stipetić se ranije predao policiji zbog sudjelovanja u korteu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa.
Iste godine Rinčić je postao i član Upravnog odbora udruge Naš Hajduk, zajedno s Lucasom Marinom Tomasom, članom Predsjedništva Torcide. Na tim su pozicijama zamijenili Antu Bakalića i Daniela Grbića.
Rinčić je dulje od dvije godine istodobno bio glavni tajnik Torcide i član Upravnog odbora Našeg Hajduka. U lipnju 2025. na redovnoj izbornoj skupštini jednoglasno mu je izglasana razrješnica, zajedno s predsjednikom Dinom Markovićem, tajnikom Tomislavom Milardovićem i članovima Upravnog odbora Lucasom Marinom Tomasom i Miranom Sušcem.
U fokusu javnosti našao se i početkom ove godine, kada je 14 pripadnika Torcide uhićeno u Tuzli nakon masovne tučnjave s navijačima Crvene zvezde u blizini tamošnje zračne luke. Prema pisanju medija u Bosni i Hercegovini, Rinčić je u vrijeme incidenta boravio u toj zemlji.
Prema tim navodima, u Bosnu i Hercegovinu ušao je preko graničnog prijelaza Kamensko 23. siječnja u 19.35 sati. Sljedećeg dana evidentiran je u Bugojnu, a potom i u blizini Tuzlanske zračne luke u 21.16 sati. Napad na navijače Crvene zvezde dogodio se u 21.55 sati.
Rinčić nije bio među osobama koje su privedene, saslušane ili zadržane u pritvoru nakon incidenta, a nije bio ni među pripadnicima Torcide koje je policija prijavila zbog sudjelovanja u korteu.
Zbog prijetnji novinarima uhićen i 70-godišnjak u Zagrebu
Zagrebačka policija u nedjelju je izvijestila da je dovršila kriminalističko istraživanje nad 70-godišnjakom kojeg sumnjiči za prijetnje trojici novinara povezane s njihovim profesionalnim radom.
Policija sumnja da je muškarac 18. listopada 2026. godine, s namjerom zastrašivanja i uznemiravanja novinara, na društvenoj mreži ispod objave s kolažem njihovih fotografija napisao komentar prijetećeg sadržaja.
Zbog sadržaja komentara i okolnosti u kojima je objavljen, kod oštećenih je izazvan strah za vlastiti život i uznemirenost.
Osumnjičenik je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
MUP i Hrvatsko novinarsko društvo surađuju na temelju Protokola o postupanju policije u slučajevima kaznenih djela počinjenih na štetu novinara. Policija je poručila da ozbiljno pristupa prijetnjama i napadima povezanima s novinarskim radom te poduzima potrebne mjere radi zaštite oštećenih i procesuiranja počinitelja.
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