otuđio novac
Drama na Trešnjevci: Naoružan upao u kladionicu, prijetio radnici, 65-godišnjak mu odbio dati novac
Jučer 20. listopada oko 20 sati na Trešnjevci na Horvaćanskoj cesti, u kladionici, nepoznati je počinitelj uz prijetnju vatrenim oružjem, počinio razbojništvo nad 40-godišnjom zaposlenicom te otuđio novac, izvijestila je policija.
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Nakon toga uz prijetnju vatrenim oružjem i od 65-godišnjeg građanina koji se zatekao u kladionici zatražio je novac što mu je on odbio dati.
Visina materijalne štete iznosi nekoliko stotina eura, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.
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