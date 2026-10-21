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otuđio novac

Drama na Trešnjevci: Naoružan upao u kladionicu, prijetio radnici, 65-godišnjak mu odbio dati novac

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21. lis. 2026. 14:17
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23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Jučer 20. listopada oko 20 sati na Trešnjevci na Horvaćanskoj cesti, u kladionici, nepoznati je počinitelj uz prijetnju vatrenim oružjem, počinio razbojništvo nad 40-godišnjom zaposlenicom te otuđio novac, izvijestila je policija.

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Nakon toga uz prijetnju vatrenim oružjem i od 65-godišnjeg građanina koji se zatekao u kladionici zatražio je novac što mu je on odbio dati.

Visina materijalne štete iznosi nekoliko stotina eura, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

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Teme
trešnjevka kladionica krađa policija prijetnja razbojništvo

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