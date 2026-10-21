Klauški: Čudi me da Plenković nije tražio autogram od Penave. Dobit ćemo nove šatoraše, opasnije od starih

"Opasna će biti situacija, to više nije šala, desnica je ostala bez branitelja koji su ostarjeli i oboljevaju, pa taj dio preuzimaju huliganske postrojbe. Pred izbore će se to zahuktavati, bit će širenja straha, prijetnja, a pitanje je što nas čeka uz ovakve huligane iz Torcide, Armade i BBB-a, ako HDZ padne s vlasti. Plenković je zahajao tog tigra i misli da njime upravlja, a taj mu je tigar bio pred vratima i pucao po njemu", upozorio je Klauški i dodao kako im sad nudi "histeričnu ljevicu" i "ljevičarske novinare" da ih napadaju umjesot njega, pa više nema ni izvješća SOA-e o desnom radikalizmu.