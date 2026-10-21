RADIKALIZACIJA HRVATSKE
Klauški: Čudi me da Plenković nije tražio autogram od Penave. Dobit ćemo nove šatoraše, opasnije od starih
Komentator 24sata Tomislav Klauški, u N1 studiju uživo kod naše Nine Kljenak, komentirao je "razumijevanje" premijera Andreja Plenkovića za napad Ivane Penave na MUP i medije zbog reakcija na fašistički korteo Torcide te radikalizaciju Hrvatske pod Plenkovićevom vladom.
"Čudi mi da nije tražio autogram od Penave, jer voli tražiti autograme od osoba bliskih ustaštvu i nacizmu. Penava je u Splitu branio naciste, napadao medije i policiju, kako Plenković može biti u savezu s takvom osobom? Ne samo da iznosi neistine nego se obračunava s vlastitom vladom i policijom i medijima pred kojima nastupa i koje koristi za širenje te poruke, a onda Plenković za njega ima razumijevanja", istaknuo je Klauški.
"Plenković je zajahao tigra radikalne desnice"
Smatra da bi situacija pred naredne izbore mogla postati opasna, zbog "tigra radikalne desnice" kojega je zajahao Plenković.
"Opasna će biti situacija, to više nije šala, desnica je ostala bez branitelja koji su ostarjeli i oboljevaju, pa taj dio preuzimaju huliganske postrojbe. Pred izbore će se to zahuktavati, bit će širenja straha, prijetnja, a pitanje je što nas čeka uz ovakve huligane iz Torcide, Armade i BBB-a, ako HDZ padne s vlasti. Plenković je zahajao tog tigra i misli da njime upravlja, a taj mu je tigar bio pred vratima i pucao po njemu", upozorio je Klauški i dodao kako im sad nudi "histeričnu ljevicu" i "ljevičarske novinare" da ih napadaju umjesot njega, pa više nema ni izvješća SOA-e o desnom radikalizmu.
"Dobit ćemo nove šatoraše, ali bit će opasniji od starih"
"Ta perfidna i opasna politika otvara vrata tome da ćemo se kao društvo urušiti. Dobit ćemo nove šatoraše, ali bit će opasniji od starih šatoraša. Huliganske postrojbe koje skandiraju ustašama i nacistima dobit ćemo pred biralištima", rekao je Klauški.
Uvjeren je kako lider ljevice/SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pokazuje oportunizam i strah pa bježi u socijalne teme.
"Imamo cijele slojeve društva koji su zanemareni, sustav se raspada, ljudi se osjećaju izloženima radikalizmu, a ljudi su povodljivi. Najlakše je krenuti za radikalima. Ljevica je uvijek u nekom strahu. Račan je imao kompleks komunizma, ovi ne moraju to imati, a nastupaju s pozicija nemojte nas dirati, nismo mi komunisti ni antihrvati", naglasio je komentator 24sata.
Napomenuo je i kako je Tomislav Tomašević pod krinkom pluralizma i demokracije na Hipodrom pusito 5000 tisuća ljudi da urlaju "Za dom spremni" te da i šutnja ljevice otvara prostor radikalizmu.
"Plenković nas je polako kuhao"
"Fašisitčke poklike desnica proglašava navijačkim dekorom, vladajuća koalicija to brani. Plenković nas je polako kuhao, a današnja Hrvatska je strašna. Priča kako je nama objektivno bolje, da imamo veće plaće, nikad manju nezaposlenost,... Ako imamo sve te blagodati, otkud onda taj radikalizam?", zapitao se Klauški.
Rekao je i da Plenković napada novinare da su ljevičari kako bi ih difamirao i diskreditirao, poručio javnosti da im ne vjeruju kad otkrivaju korupciju i kriminal u njegovoj vladi, a nisu mu smetali kad su mu pomogli da zauzme poziciju Tomislava Karamarka i zavlada Hrvatskom.
Klauški je upozorio i da je na snazi radikalizacija društva, pokoravanje institucija te da je Ustav na udaru.
"Novinari dolaze u prvi plan kad država tone u autokraciju", naglasio je.
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