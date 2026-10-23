NOVI NALAZI
Troskot: Vlada više ne može umanjivati probleme, PFAS je potvrđen u ličkim bunarima
Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot upozorio je da su novi nalazi potvrdili prisutnost PFAS-a u dva bunara u Lici, poručivši da time padaju pokušaji Vlade i njezinog premijera da umanje ozbiljnost slučaja otpada kod Gospića te od Vlade traži jasan odgovor kako će sanirati podzemne vode.
Troskot je na konferenciji za novinare upozorio je da su novi nalazi potvrdili prisutnost PFAS-a, takozvanih vječnih kemikalija, u dva bunara u Lici, poručivši da time padaju pokušaji Vlade i premijera Andreja Plenkovića da umanje ozbiljnost slučaja otpada kod Gospića.
Od Vlade je zatražio jasan odgovor kako će sanirati podzemne vode te zašto se sanacija ograničava na Gospić, dok se istodobno upozorava i na Rakitovac kao mogući izvor onečišćenja.
"Jučer su izašli novi nalazi koji su u dva bunara potvrdili prisutnost opasnih, vječnih kemikalija. To demantira cijeli pokušaj premijera Plenkovića da banalizira situaciju u Lici. Vrijeme prolazi, dolaze novi nalazi i pokazuju da problem nije nestao", rekao je Troskot.
Naglasio je da ljudi koji istražuju cijelo područje upozoravaju da silos kod Gospića nije jedini mogući izvor onečišćenja, nego da se mora ispitati i Rakitovac, udaljen svega nekoliko kilometara.
"Prema informacijama kojima raspolažemo, ondje se nalazi višestruko veća količina otpada i lokacija je još bliže vodnim tokovima. Ne možete govoriti o ozbiljnoj sanaciji ako zanemarujete jedan dio problema", ustvrdio je.
Kritizirao je dosadašnji model sanacije
Dodao je da novi nalazi dodatno pojačavaju zabrinutost zbog mogućeg širenja onečišćenja podzemnim vodama koje se koriste za navodnjavanje zemljišta i napajanje stoke. Imamo nove nalaze iz bunara, a ako netko i dalje tvrdi da nema razloga za zabrinutost, neka objasni građanima zašto su vječne kemikalije pronađene tamo gdje ih ne bi smjelo biti, rekao je.
Plenkoviću je poručio da to više nije prostor za političke spinove nego neka odgovori što se nalazi u vodi, koliko se onečišćenje proširilo i kako će se sanirati.
Kritizirao je i dosadašnji model sanacije, tvrdeći da natkrivanje silosa nije dovoljno ako su opasne tvari već dospjele u okoliš i podzemne vode, istaknuvši da jedina ozbiljna sanacija jest uklanjanje otpada – staviti ga u zatvorene spremnike i poslati na sigurno zbrinjavanje u specijalizirana postrojenja, poput onih u Austriji i Njemačkoj.
Prigovor je imao i na postupanje DORH-a, napomenuvši da je prošlo dvadesetak dana od najava glavnog državnog odvjetnika o optužnicama protiv aktera koji su sudjelovali u ovom slučaju te zapitao kada će biti podignute.
Zapitao je i zašto još nema odgovora o odgovornosti ljudi koji su bili uključeni u sustav i zašto nije ispitana odgovornost svih dužnosnika u čijem se mandatu ovo događalo, pri čemu je posebno apostrofirao bivšeg HDZ-ovog ličko-senjskog župana Darka Milinovića.
"Na čelu svih protuzakonitih rabota je Milinović koji ih potiče i organizira, a nitko mu se ne usudi suprotstaviti jer su svjesni da bi svaki neposluh značio nemogućnost dobivanja poslova u gradu i županiji", citirao je Troskot ranije navode bivšeg gospićkog gradonačelnika Karla Starčevića.
Ministrici zaštite okoliša Mariji Vučković koja je prozvala oporbu zbog otpada u Ježdovcu poručio je da su Vladine igre i prebacivanje političkih spinova s brojnih ilegalnih odlagališta otpada na Ježdovec i Zagreb gubljenje vremena.
U tim političkim spinovima jedan od glavnih aktere te afere je Andrija Mikulić koji je bio s Milanom Bandićem u zagrebačkoj vlasti i bio predsjednik Skupštine u vrijeme kada je došlo do najvećih zagađenja u Lici, napomenuo je.
Ministrica Vučković prozvala je u petak oporbene političare, među kojima i Troskota, zbog izostanka javnih istupa o ilegalnom odlaganju otpada u zagrebačkom Ježdovcu, istaknuvši da je za tu lokaciju, kao i za druge zone sanitarne zaštite, nadležan Grad Zagreb.
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