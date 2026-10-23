Troskot: Vlada više ne može umanjivati probleme, PFAS je potvrđen u ličkim bunarima

Dodao je da novi nalazi dodatno pojačavaju zabrinutost zbog mogućeg širenja onečišćenja podzemnim vodama koje se koriste za navodnjavanje zemljišta i napajanje stoke. Imamo nove nalaze iz bunara, a ako netko i dalje tvrdi da nema razloga za zabrinutost, neka objasni građanima zašto su vječne kemikalije pronađene tamo gdje ih ne bi smjelo biti, rekao je.