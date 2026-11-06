Zamjenik šefa Fonda prozvao SDP i Možemo zbog plana za otpad: "Populistički je"

"Plan SDP-a i Možemo! poprilično populistički odgovara na danas politički atraktivno pitanje što bi se sve trebalo izgraditi, ali gotovo potpuno preskače puno neugodnija pitanja: koliko nam toga stvarno treba, koliko će konkretno pojedini sustavi koštati, gdje će se graditi, tko će time upravljati, tko će plaćati pogon i što se događa s otpadom nakon što prođe kroz taj zamišljeni sustav”, naveo je Budiša u priopćenju.