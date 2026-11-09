Fond: Odabran izvođač za uklanjanje 4.500 tona rasutog otpada u Gospiću

"Odluka je donesena nakon provedenog žurnog pregovaračkog postupka javne nabave, a s ponudom vrijednom 7,87 milijuna eura bez PDV-a, odabrana je zajednica ponuditelja koju čine Saubermacher TS, C.I.A.K., Kemis-Termoclean i Kemokop. Na odluku o odabiru suglasnost je dao Upravni odbor Fonda, a nakon isteka zakonskog roka mirovanja uputit će se na suglasnost hrvatskoj Vladi", priopćio je u ponedjeljak Fond.