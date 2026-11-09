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PONUDA OD 7,87 milijuna eura

Fond: Odabran izvođač za uklanjanje 4.500 tona rasutog otpada u Gospiću

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Hina
|
09. stu. 2026. 16:37
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Goran Kovacic/PIXSELL

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odabrao je izvođača za sanaciju 4500 tona rasutog otpada koji sadrži i opasna svojstva, a nalazi se uz silos bivšeg PPK Velebit u Gospiću, te ga ima obvezu u roku do 13 mjeseci ukloniti i osigurati energetsku oporabu u inozemstvu.

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"Odluka je donesena nakon provedenog žurnog pregovaračkog postupka javne nabave, a s ponudom vrijednom 7,87 milijuna eura bez PDV-a, odabrana je zajednica ponuditelja koju čine Saubermacher TS, C.I.A.K., Kemis-Termoclean i Kemokop. Na odluku o odabiru suglasnost je dao Upravni odbor Fonda, a nakon isteka zakonskog roka mirovanja uputit će se na suglasnost hrvatskoj Vladi", priopćio je u ponedjeljak Fond.

Ističu da je donošenjem odluke o odabiru izvođača "napravljen važan korak prema uklanjanju rasutog otpada uz silos u Gospiću". Ako ne bude žalbi, odvoz tog otpada započet će do kraja ove godine, najavljuju u Fondu.

Kažu da je za ovu fazu sanacije odabran i nadzor nad izvođenjem radova koji će provoditi tvrtka Franolić projekti.

Ovaj tjedan kreće uklanjanje glomaznog otpada

Iz Fonda najavljuju da će ovaj tjedan započeti i uklanjanje glomaznog otpada s lokacije bivšeg PPK Velebit u Gospiću.

Riječ je o drvenim paletama, nekoliko auto-olupina i starim gumama koje će zbrinuti ovlašteni sakupljači. To će, kažu, omogućiti lakši pristup kamionima i radnim strojevima koji će sudjelovati u uklanjanju rasutog otpada uz silos, ali i sanaciji zakopanog dijela otpada.

Podsjećaju da je dosad, uz sve propisane mjere kontrole, na energetsku oporabu u cementare Nexe i Holcim odvezen sav neopasni otpad koji je bio u velikim vrećama ispred objekata.

Za sanaciju zakopanog otpada predviđeno 36 milijuna eura

U tijeku je, ističu u Fondu, i pregovarački postupak za zbrinjavanje oko 33.000 tone zakopanog opasnog i neopasnog otpada. Radi se o zasebnom, tehnički i organizacijski posebno zahtjevnom zahvatu, čija je procijenjena vrijednost 36 milijuna eura.

Napominju da su pokretanju postupka prethodila opsežna uzorkovanja i analiza tržišta, uključujući kontakte s tvrtkama koje raspolažu odgovarajućim kapacitetima i tehnologijama za obradu otpada. Pozivi za dostavu ponuda upućeni su na čak 22 međunarodna i domaća gospodarska subjekta, a rok za njihovu dostavu je 24. studenoga, ističu u Fondu.

Nastavlja se praćenje kvalitete vode i zraka

Naglašavaju da se usporedno s pripremom i provedbom sanacijskih aktivnosti nastavlja praćenje stanja okoliša.

"Dosadašnja ispitivanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo potvrdila su zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na ličkom području. U neposrednoj blizini lokacije bivšeg PPK Velebit postavljena i postaja za mjerenje kvalitete zraka te su svi dosadašnji rezultati pokazali da je kvaliteta zraka u Gospiću prve kategorije", navodi Fond.

Teme
fond za zaštitu okoliša gospić rasuti otpad sanacija otpada

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