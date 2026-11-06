Luka Balen
Sanacija opasnog otpada u Gospiću ulazi u novu fazu: Evo što slijedi
U tijeku je pregled i ocjena ponuda za uklanjanje rasutog opasnog otpada u Gospiću, a pokrenut je i pregovarački postupak javne nabave vrijedan 36 milijuna eura bez PDV-a za sanaciju zakopanog otpada, rekao je u petak direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen na sastanku u Gospiću.
"Sanacija nezakonito odloženog otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću ulazi u sljedeću fazu. U tijeku je pregled i ocjena ponuda za uklanjanje 4.500 tona rasutog opasnog otpada koji se nalazi uz silos bivšeg PPK Velebit, dok je za sanaciju oko 33.000 tona heterogenog, mješavine neopasnog, opasnog i medicinskog zakopanog otpada pokrenut pregovarački postupak javne nabave procijenjene vrijednosti 36 milijuna eura bez PDV-a", istaknuo je Balen.
O napretku sanacije danas su na redovitom koordinacijskom sastanku u Gospiću s predstavnicima Ličko-senjske županije, lokalne zajednice, građanskih inicijativa i poljoprivrednika razgovarali Balen i njegovi suradnici.
Balen je istaknuo kako su pozivi za dostavu ponuda za sanaciju zakopanog otpada upućeni na 22 adrese domaćih i inozemnih gospodarskih subjekata. U međuvremenu je završeno zaštitno prekrivanje zakopanog otpada, a prošlog je tjedna obavljen i tehnički pregled izvedenih radova.
"Sve što smo najavili na prethodnom sastanku sada smo i ostvarili. Zakopani otpad uspješno je prekriven, za rasuti opasni otpad u tijeku je pregled i ocjena ponuda, a za zakopani otpad pokrenuli smo pregovarački postupak. Cilj nam je što prije završiti nabavu i nastaviti s uklanjanjem otpada“, poručio je Balen.
Najavio je i da će s lokacije biti uklanjan preostali glomazni i drugi otpad poput nekolicine zatečenih odbačenih automobila i otpadnih guma kako bi se omogućio nesmetan pristup teretnim vozilima i pripremio teren za sljedeće sanacijske zahvate.
Petry: Kvaliteta zraka u Gospiću usporediva s onom na Zavižanu
Ličko-senjski župan Ernest Petry naglasio je kako kontinuirana mjerenja kvalitete zraka na području Gospića ne pokazuju prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a dosadašnja ispitivanja potvrđuju i zdravstvenu ispravnost vode za piće. Ponovio je kako je "kvaliteta zraka usporediva s onom na Zavižanu".
Naglasio je, međutim, kako gospićki poljoprivrednici "radi ilegalnih radnji pojedinaca sada trpe značajnu reputacijsku, ali i ekonomsku štetu". Iz tog razloga je županija osnovala radno povjerenstvo za reputacijsku štetu, a razmatra i mogućnost pomoći poljoprivrednicima iz županijskog proračuna te kroz druge aktivnosti.
O izazovima s kojima se suočavaju poljoprivrednici govorio je predstavnik pčelara Alen Zorić, koji je pozdravio redovitu komunikaciju s Fondom i mogućnost izravne razmjene informacija. Upozorio je kako negativna percepcija područja otežava plasman domaćih proizvoda te istaknuo važnost vraćanja povjerenja kupaca.
Na sastanku su predstavljene i mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije kroz javni poziv iz Modernizacijskog fonda vrijedan 30 milijuna eura. Poziv je usmjeren na ulaganja u fotonaponske elektrane i baterijske sustave za pohranu energije, a namijenjen je projektima u poljoprivrednom sektoru i preradi poljoprivrednih proizvoda. S obzirom na velik broj OPG-ova s ovog područja nekima od njih će ove informacije biti korisne za planiranje budućih investicija, rečeno je na sastanku.
Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavili su nastavak održavanja koordinacijskih sastanaka u Gospiću svaka dva tjedna, uz uključivanje predstavnika drugih nadležnih institucija i resornih ministarstava, prema temama od interesa za lokalnu zajednicu.
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