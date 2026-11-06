Sanacija opasnog otpada u Gospiću ulazi u novu fazu: Evo što slijedi

Na sastanku su predstavljene i mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije kroz javni poziv iz Modernizacijskog fonda vrijedan 30 milijuna eura. Poziv je usmjeren na ulaganja u fotonaponske elektrane i baterijske sustave za pohranu energije, a namijenjen je projektima u poljoprivrednom sektoru i preradi poljoprivrednih proizvoda. S obzirom na velik broj OPG-ova s ovog područja nekima od njih će ove informacije biti korisne za planiranje budućih investicija, rečeno je na sastanku.