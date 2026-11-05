Građani navalili na poticaje za električne aute, Fond nakon samo sat vremena zatvara prijave

"Poticanje električne mobilnosti važan je dio nastojanja da se smanje štetne emisije iz prometa i poboljša kvaliteta zraka, osobito u urbanim sredinama. Upravo zato Fond, u suradnji s resornim ministarstvima zaštite okoliša i prometa, a sukladno strateškim politikama Vlade RH, kontinuirano ulaže u razvoj održivijih oblika prijevoza, nastojeći električna vozila učiniti dostupnijima što većem broju građana", ističu u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.