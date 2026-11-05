REKORDAN INTERES
Građani navalili na poticaje za električne aute, Fond nakon samo sat vremena zatvara prijave
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas je, u samo sat vremena, od 9 do 10 sati zaprimio oko 17.600 prijava za sufinanciranje kupnje novih energetski učinkovitih vozila, a s obzirom na broj zaprimljenih prijava, javni poziv bit će privremeno zatvoren u podne, izvijestio je Fond.
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"Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas je do 10 sati uspješno zaprimio oko 17.600 prijava za sufinanciranje kupnje novih energetski učinkovitih vozila, što pokazuje iznimno velik interes građana za državne poticaje i prelazak na električnu mobilnost", kažu u Fondu.
Najavili su i kako će, s obzirom na broj zaprimljenih prijava, javni poziv biti privremeno zatvoren u 12 sati.
Pritom iz Fonda ističu kako, sukladno informacijama koje imaju s tržišta, broj zaprimljenih prijava ne odražava nužno i stvaran broj kupaca te će konačno odobrenje poticaja za nabavu vozila ovisiti o cjelovitosti dokumentacije i ozbiljnosti ponuda.
Građani mogu ostvariti poticaje do 9.000 eura
Za ovaj program prvotno je osigurano 20 milijuna eura, a Fond je najavio i osiguravanje dodatnih sredstava, ovisno o iskazanom interesu i rezultatima obrade prijava.
Građani, ovisno o kategoriji i vrijednosti vozila, mogu ostvariti poticaje do 9.000 eura.
"Poticanje električne mobilnosti važan je dio nastojanja da se smanje štetne emisije iz prometa i poboljša kvaliteta zraka, osobito u urbanim sredinama. Upravo zato Fond, u suradnji s resornim ministarstvima zaštite okoliša i prometa, a sukladno strateškim politikama Vlade RH, kontinuirano ulaže u razvoj održivijih oblika prijevoza, nastojeći električna vozila učiniti dostupnijima što većem broju građana", ističu u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
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