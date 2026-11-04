Evo kada počinju prijave za sufinanciranje kupnje električnih vozila

"Za program je inicijalno osigurano 20 milijuna eura, ali će Fond po potrebi osigurati i dodatna sredstva kako bi poticaje mogao ostvariti što veći broj građana. Ovisno o kategoriji i vrijednosti vozila, moguće je dobiti i do 9.000 eura", priopćio je u srijedu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.