javni poziv
Evo kada počinju prijave za sufinanciranje kupnje električnih vozila
U četvrtak, 5. studenoga u 9 sati počinje zaprimanje prijava na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje kupnje novih energetski učinkovitih vozila, inicijalno je osigurano 20 milijuna eura, a po potrebi Fond će osigurati i dodatna sredstva.
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"Za program je inicijalno osigurano 20 milijuna eura, ali će Fond po potrebi osigurati i dodatna sredstva kako bi poticaje mogao ostvariti što veći broj građana. Ovisno o kategoriji i vrijednosti vozila, moguće je dobiti i do 9.000 eura", priopćio je u srijedu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Kako bi olakšali pripremu za prijavljivanje, u Fondu kažu da su uz dokumentaciju Javnog poziva objavili i odgovore na najčešća pitanja, s dodatnim pojašnjenjima uvjeta sufinanciranja, potrebne dokumentacije i postupka prijave.
Građanima savjetuju da se prije podnošenja prijave detaljno upoznaju s uvjetima poziva i provjere pripremljenu dokumentaciju.
S obzirom na iznimno velik interes za ovogodišnje poticaje, Fond preporučuje da se za planiranu kupnju jednog vozila podnosi samo jedna prijava.
Iako će se prijave obrađivati prema redoslijedu zaprimanja, za odobravanje sredstava potrebno je uspješno proći administrativnu i tehničku provjeru. Zato je važno, ističu u Fondu, da prijava bude potpuna i ispravna, a svi uneseni podaci i priložena dokumentacija prethodno provjereni, budući da naknadne izmjene prijave neće biti moguće.
Zbog pomicanja prvotnog datuma početka zaprimanja prijava nije potrebno tražiti nove informativne ponude za kupnju vozila jer istek roka valjanosti ponude ne utječe na prihvatljivost prijave.
U Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost podsjećaju da se prijave podnose isključivo elektroničkim putem, kroz sustav eFZOEU na adresi https://fondovi.gov.hr, uz odgovarajuće NIAS vjerodajnice.
Fond će pratiti broj zaprimljenih prijava i dinamiku njihove obrade te, prema potrebi, osigurati dodatna financijska sredstva.
Ističu da je u posljednje dvije godine uz sufinanciranje Fonda kupljeno 4.100 energetski učinkovitih vozila.
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