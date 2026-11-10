Serhii Okunev / AFP, ilustracija

Ukrajinki koja je pobjegla u Škotsku nakon početka otvorenog rata s Rusijom rečeno je da bi mogla platiti dodatni porez na nekretnine u iznosu od 9.000 funti (10.783.67 eura) jer još uvijek posjeduje stan u Kijevu.

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Katerina Stepanovič (38) saznala je za moguću poreznu obvezu kada je sa svojim škotskim partnerom Mattiasom Lindgrenom pokušala kupiti kuću u Sjevernom Ayrshireu.

Paru je rečeno da će morati platiti dodatni porez na kupnju nekretnine (Additional Dwelling Supplement, ADS) jer Katerina već posjeduje nekretninu u inozemstvu, piše BBC.

Mali stan u Kijevu kupila je 2018. godine, prije ruske invazije. Iz ratom zahvaćenog područja pobjegla je 2023., ostavivši nekretninu za sobom.

Tijekom rata geleri su pogodili pročelje njezine deseterokatnice, oštetivši vanjski dio zgrade i susjednu nekretninu. Njezin stan ostao je neoštećen.

„Pravo je čudo da ta nekretnina još uvijek postoji”, rekao je Mattias.

„Zašto bismo bili kažnjeni zbog nekretnine koja se nalazi u ratnoj zoni?”

Par, koji trenutačno živi u Stromnessu na Orknejskim otocima, za dodatni porez od 9.000 funti doznao je tek nakon što je predao ponudu za kuću koju su namjeravali kupiti, a Mattias pregledao dokumentaciju njihova odvjetnika.

Budući da nisu mogli priuštiti dodatni trošak, morali su povući ponudu.

„Zašto bismo bili kažnjeni ovim porezom zbog nekretnine koja se nalazi u ratnoj zoni?”, upitao je Mattias.

Prema pravilima škotske porezne uprave Revenue Scotland, kupci nekretnina mogu biti obvezni platiti dodatnih osam posto poreza ako već posjeduju drugu nekretninu, uključujući onu u inozemstvu.

Škotska vlada uvela je taj porez prvenstveno kako bi obuhvatila osobe koje kupuju drugu nekretninu ili nekretninu namijenjenu iznajmljivanju. Plaća se povrh redovnog poreza na promet zemljišta i zgrada (Land and Buildings Transaction Tax).

Slučaj završio u škotskom parlamentu

Par se tijekom ljeta obratio Liamu McArthuru, zastupniku Orknejskih otoka u škotskom parlamentu, nakon što su im odvjetnici rekli da ne postoji način da izbjegnu plaćanje dodatnog poreza.

McArthur je potom kontaktirao zamjenicu škotskog premijera Jenny Gilruth, koja je u pisanom odgovoru navela da „u zakonodavstvu ne postoje odredbe koje bi škotskoj vladi ili poreznoj upravi Revenue Scotland omogućile da prema vlastitoj procjeni ili u pojedinačnim slučajevima odobre izuzeće od plaćanja dodatnog poreza”.

McArthur, zastupnik Liberalnih demokrata, iznio je slučaj para u utorak u škotskom parlamentu.

Tom je prilikom upitao škotskog premijera Johna Swinneyja „slaže li se da to zasigurno nije bila svrha zbog koje je ovaj porez uveden”.

Swinney je odgovorio da će zatražiti od škotske porezne uprave da istraži slučaj, dodavši da razumije kako su postojeća pravila dovela do situacije u kojoj se par našao.