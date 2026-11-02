Tko su najveći dužnici?
Kako nastaju milijunski porezni dugovi? Ministarstvo otkrilo što stoji iza najvećih iznosa
Ministarstvo financija priopćilo je u ponedjeljak da visoki evidentirani porezni i trošarinski dugovi u velikom broju slučajeva nisu rezultat dugotrajnog gomilanja neplaćenih obveza, već naknadno utvrđenih obveza u poreznim i carinskim nadzorima.
Priopćenje ministarstva uslijedilo je nakon što je ranije danas Udruga Glas poduzetnika zatražila jasne odgovore o nastanku višemilijunskih dugovanja, učinkovitosti njihove naplate i razmjernosti postupanja prema različitim kategorijama poreznih obveznika.
U ime porezne i carinske uprave, ministarstvo je istaknulo da najveći dugovi po osnovi posebnih poreza i trošarina nisu nastali u redovitom poslovanju poreznih obveznika niti su povezani s redovitim prometom trošarinskih proizvoda na području Hrvatske.
Dodalo je i da je riječ o naknadno utvrđenim obvezama koje proizlaze iz složenih poreznih i trošarinskih prijevara međunarodnog karaktera u kojima pravne i fizičke osobe u fiktivnim pravnim poslovima prikrivaju stvarne isporuke trošarinskih proizvoda na području EU.
U skladu s europskim i domaćim propisima, navodi se u priopćenju, obveza obračuna i naplate trošarinskog duga nastaje kad se utvrdi nezakonito postupanje, pri čemu se osobe koje su sudjelovale u organiziranim poreznim prijevarama mogu smatrati trošarinskim dužnicima bez obzira na stvarno odredište robe.
Pritom naknadno utvrđene obveze mogu jednokratno dosegnuti višemilijunske iznose zbog vrlo velikih količina energenata i drugih trošarinskih proizvoda obuhvaćenih takvim prijevarnim lancima.
“Stoga dio najvećih iznosa objavljenih na Popisu poreznih dužnika predstavlja novoutvrđeni dug nastao nakon provedenih nadzora i razotkrivanja organiziranih poreznih prijevara na razini EU, a ne dug koji je postupno nastajao kroz redovito poslovanje”, upozorilo je ministarstvo, uz napomenu da to ne znači da su ta dugovanja ostala bez reakcije nadležnih tijela.
Pojava visokih dugovanja, objašnjeno je, u velikom je broju slučajeva posljedica uspješno provedenih nadzora, razotkrivenih međunarodnih prijevarnih lanaca, utvrđene odgovornosti sudionika, obračuna pripadajućih javnih davanja te poduzetih mjera zaštite naplate poreznih tražbina.
Istaknuto je i da porezna uprava postupa jednako i u skladu sa zakonom prema svim poreznim obveznicima te kontinuirano poduzima mjere radi naplate dospjelih poreznih obveza.
“Postupak naplate uređen je Općim poreznim zakonom i provodi se neovisno o veličini poreznog obveznika, iznosu duga i/ili želji Porezne uprave”, poručeno je.
Ministarstvo je navelo i da je javna objava popisa poreznih dužnika propisana Općim poreznim zakonom, u svrhu jačanja porezne discipline, transparentnosti poreznog sustava i zaštite poreznih obveznika koji svoje obveze uredno ispunjavaju.
U priopćenju je napomenuto i da Fiskalizacija 2.0 omogućuje pravodobniji pristup podacima, napredniju analizu poslovnih transakcija te ranije prepoznavanje poreznih rizika.
“S jedne strane se u javnom prostoru često postavlja pitanje kako je moguće da nastaju veliki porezni dugovi, dok su istodobno tijekom rasprava o uvođenju Fiskalizacije 2.0 pojedini predstavnici poslovne zajednice osporavali potrebu ili opseg upravo onih alata koji omogućuju ranije otkrivanje prijevara i zaštitu poštenih poduzetnika”, osvrnulo se ministarstvo na javne kritike i osporavanja fiskalizacije.
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