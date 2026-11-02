“Stoga dio najvećih iznosa objavljenih na Popisu poreznih dužnika predstavlja novoutvrđeni dug nastao nakon provedenih nadzora i razotkrivanja organiziranih poreznih prijevara na razini EU, a ne dug koji je postupno nastajao kroz redovito poslovanje”, upozorilo je ministarstvo, uz napomenu da to ne znači da su ta dugovanja ostala bez reakcije nadležnih tijela.