Tomašević o ilegalnom odlagalištu Ježdovec: To je organizirani kriminal, a to ne rješavaju komunalni redari

"Po informacijama koje imamo gotovo sve će biti gotovo do početka školske godine. Sutra će se posebice olakšati situacija jer će završiti asfaltiranje ulice Izidora Kršnjavoga, odnosno zapadni dio Zelenog vala koji je u smjeru prema istoku. Ključno je i da se završe radovi na križanju Zvonimirove i Šubićeve kao i tramvajska pruga od Zvonimirove. Do početka školske godine trebala bi biti gotova i ulica Ljudevita Posavskog", poručio je Tomašević na konferenciji za novinare.