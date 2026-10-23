Profesor objasnio što slijedi nakon odluke Suda EU-a o sukobu nadležnosti u slučaju Beroš

"Vlada i DORH su doslovno tumačili odredbu Uredbe u kojoj piše da će nacionalno tijelo odlučivati u sukobu nadležnosti. Doslovno su tumačili tu odredbu, ali su ignorirali druge odredbe koje su zahtijevali sudsku nadležnost i tu ih je Sud rešetao pitanjima. Vidjelo se da je Sud zauzeo stav da je morala biti sudsku nadležnost. Onda su oni odgovarali da postoji sudska nadležnost jer je sud dužan preispitivati svoju nadležnost, odnosno voditi računa je li ovlašteni tužitelj prisutan u tom predmetu ili se postupak vodi od strane neovlaštenog tužitelja. Naša je praksa demantirala ono što su govorili, nisu imali drugih argumenata", rekao je profesor.