Vrbik
Stanari ogorčeni, Tomašević i Dolenec otkrili: Evo zašto uzimamo 50 parkirnih mjesta
Bitno je da susjedi na Vrbiku znaju i razumiju da nismo rezervirali tamo parkirališna mjesta zato da bi se neki zaposlenici parkirali, nego zaista za službena vozila, kažu.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je u utorak na konferenciji za medije kako nema saznanja o ozbiljnijim problemima u radu gradskih reciklažnih dvorišta, nakon što su se pojavile informacije da su pojedina od njih privremeno prestala zaprimati određene vrste otpada, prenosi Jutarnji list.
Komentirajući navode o zastojima u reciklažnim dvorištima, Tomašević je rekao kako u sustavu gospodarenja otpadom djeluje više oporabitelja, zbog čega povremeno može doći do poteškoća u preuzimanju pojedinih vrsta otpada.
"Moguće je da nekada dođe do nekih zastoja u preuzimanju otpada. Mislim da je samo u zadnjih tjedan dana preko 400 tona otpada odvezeno s reciklažnih dvorišta. Očekujem, ako je bilo nekih problema, da se to stabilizira", rekao je Tomašević.
Dodao je kako nije upoznat s problemom koji bi mogao dugoročnije ugroziti funkcioniranje sustava te da očekuje brzo otklanjanje eventualnih zastoja. Na dodatno pitanje o trajanju privremene obustave prikupljanja pojedinih vrsta otpada odgovorio je kako bi ona, prema njegovim saznanjima, trebala biti vrlo kratkotrajna.
Grad Zagreb uzima 50 parkirnih mjesta na Vrbiku
Jedna od tema bila je i situacija s parkirališnim mjestima na Vrbiku, gdje su građani nezadovoljni ograđivanjem dijela parkirališta u blizini obnovljene zgrade gradske uprave u Vukovarskoj ulici.
Na konferenciji je objašnjeno kako se u obnovljenu zgradu ne vraćaju iste gradske službe koje su ondje bile prije radova. U prostor će se useliti Gradski ured za promet, uključujući komunalno i prometno redarstvo, zbog čega su potrebe za parkiranjem službenih vozila veće nego ranije.
"Bitno je da susjedi na Vrbiku znaju i razumiju da nismo rezervirali tamo parkirališna mjesta zato da bi se neki zaposlenici parkirali, nego zaista za službena vozila. Veće su te potrebe", odgovorila je Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je u utorak na konferenciji za medije kako nema saznanja o ozbiljnijim problemima u radu gradskih reciklažnih dvorišta, nakon što su se pojavile informacije da su pojedina od njih privremeno prestala zaprimati određene vrste otpada.
Komentirajući navode o zastojima u reciklažnim dvorištima, Tomašević je rekao kako u sustavu gospodarenja otpadom djeluje više oporabitelja, zbog čega povremeno može doći do poteškoća u preuzimanju pojedinih vrsta otpada.
"Moguće je da nekada dođe do nekih zastoja u preuzimanju otpada. Mislim da je samo u zadnjih tjedan dana preko 400 tona otpada odvezeno s reciklažnih dvorišta. Očekujem, ako je bilo nekih problema, da se to stabilizira", rekao je Tomašević.
Dodao je kako nije upoznat s problemom koji bi mogao dugoročnije ugroziti funkcioniranje sustava te da očekuje brzo otklanjanje eventualnih zastoja. Na dodatno pitanje o trajanju privremene obustave prikupljanja pojedinih vrsta otpada odgovorio je kako bi ona, prema njegovim saznanjima, trebala biti vrlo kratkotrajna.
Grad Zagreb uzima 50 parkirnih mjesta na Vrbiku
Jedna od tema bila je i situacija s parkirališnim mjestima na Vrbiku, gdje su građani nezadovoljni ograđivanjem dijela parkirališta u blizini obnovljene zgrade gradske uprave u Vukovarskoj ulici.
Na konferenciji je objašnjeno kako se u obnovljenu zgradu ne vraćaju iste gradske službe koje su ondje bile prije radova. U prostor će se useliti Gradski ured za promet, uključujući komunalno i prometno redarstvo, zbog čega su potrebe za parkiranjem službenih vozila veće nego ranije.
"Bitno je da susjedi na Vrbiku znaju i razumiju da nismo rezervirali tamo parkirališna mjesta zato da bi se neki zaposlenici parkirali, nego zaista za službena vozila. Veće su te potrebe", odgovorila je Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika.
Prema iznesenim procjenama, za potrebe gradskih službi bit će rezervirano oko 50 parkirališnih mjesta, a ne 70 do 80, koliko se ranije spominjalo u medijima. Zapadni dio parkirališta trebao bi ostati dostupan građanima.
"Govorilo se o 70 do 80 parkirnih mjesta koja će se zauzeti. To neće biti tako. Mislim da za potrebe gradskog ureda govorimo o pedesetak", rekla je Dolenec.
Kao jedno od mogućih rješenja spomenuta je i drukčija prometna regulacija u Ulici Pavleka Miškine. Uvođenjem jednosmjernog prometa mogla bi se osigurati dodatna parkirališna mjesta, no o tome bi još trebali raspravljati predstavnici mjesnog odbora i gradske četvrti. Iz Grada poručuju kako će nastojati maksimalno izaći ususret stanovnicima, ali da su mjesta namijenjena službenim vozilima potrebna za rad gradskih službi.
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