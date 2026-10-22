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Maksimilijan Šimrak

HDZ: Je li Dušica Radojčić zbog novca zanijekala građane Pule?

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N1 Info
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22. lis. 2026. 19:52
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21.10.2026., Zagreb - Na konferenciji za medije odrzanoj u Saboru o aktualnoj politickoj situaciji govorili su Ante Sanader, Krunoslav Katicic, Luka Balen i Maksimilijan Simrak. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

HDZ je prozvao zastupnicu Možemo Dušicu Radojčić. U objavi na društvenim mrežama postavili su pitanje je li Radojčić zbog novca zanemarila građane Pule.

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"Šutnja koja je koštala Pulu! Je li Dušica Radojčić zbog novca zanijekala građane Pule (Kaštijun)?

Godinama ste prozivali vlast i investitore zbog ugrožavanja okoliša. No, prema iznesenim podacima, upravo u vrijeme SDP-ove vlasti Kaštijun se prestaje spominjati u izvještajima Zelene Istre, dok prihodi udruge 2013. godine rastu za čak 420%.

Zašto ste tada utihnuli? Jesu li kriteriji zaštite okoliša isti kada vlast drže politički saveznici?", napisali su na društvenim mrežama iz HDZ-a te podijelili video konferencije za medije na kojoj je govorio HDZ-ov Maksimilijan Šimrak.

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Teme
dušica radojčić hdz maksimilijan šimrak možemo pula

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