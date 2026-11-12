Herman: "Bi li Kristijan bio George Floyd da se ovako nešto dogodilo u bolnici koja je pod ingerencijom države?"

“Danas ujutro imamo ostavku ravnateljice”, rekao je, ocijenivši da gradska vlast poručuje kako “oni nisu odgovorni” te da će “žrtvovati ravnateljicu” i upitao što je s odgovornošću upravnog vijeća i Grada kao osnivača. Podsjetio je i da je prije nekoliko mjeseci bivši ravnatelj te bolnice podnio ostavku i bio uhićen zbog korupcije.