Dobili rješenja o uplati poreza na nekretnine, iako su oslobođeni

Od početka godine Grad Pula izdao je gotovo dvije tisuće rješenja o porezu na nekretnine. Rukovodili su se, kažu, komunalnom naknadom. Ako je njezin nositelj ujedno i prijavljen na nekretnini - rješenje o porezu neće dobiti. No, u ovoj se fazi nije provjeravalo živi li netko drugi u toj nekretnini. Tako su neki dobili rješenja o uplati poreza iako bi trebali biti oslobođeni jer im je nekretnina u dugoročnom najmu ili u njoj živi član obitelji.