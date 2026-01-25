Oglas

Pripremate slatki kupus? Jedan neočekivani sastojak je ključan za savršen okus

author
N1 Info
|
25. sij. 2026. 17:08
sarma, kiseli kupus
Shutterstock

Slatki kupus kakav još niste probali – jedan tajni sastojak ključ je savršenog okusa. Jednostavno za pripremu, a rezultat je jelo bez premca.

Godinama ste tražili onaj savršeni, bogati okus slatkog kupusa koji ste možda jeli kod bake, u nekom zaboravljenom restoranu ili kod prijatelja, a niste znali u čemu je trik? Prestanite nagađati, tajna je napokon otkrivena – i nije riječ samo o zapršci, piše Krstarica.

Samo jedan tajni sastojak daje vašem kupusu aromu koja ga čini najukusnijim na svijetu, bez konkurencije. Riječ je o ajvaru! Pripremljen na ovaj način, slatki kupus predivno miriše, pun je aroma raznog povrća i vitamina.

Sastojci:

  • 1 glavica kupusa
  • 1 rajčica
  • 1 vezica mladog luka ili poriluk
  • 1 zelena paprika
  • 2 mrkve
  • 1 korijen i list peršina

  • 1 korijen celera
  • 1 veći krumpir
  • 2 žlice ajvara
  • 5 češnjeva češnjaka
  • začin, sol
  • mljevena slatka paprika
  • tucana ljuta paprika

Priprema:

Kupus krupno narezati i staviti u lonac. Sve povrće narezati na sitne kockice, luk također sitno. Na kupus dodati mladi luk, zelenu papriku, mrkvu narezanu na kolutiće, celer, peršin, krumpir i 3–4 češnja češnjaka.

Zaliti vodom i kuhati oko 30–40 minuta. Ne miješati. Dodati nasjeckanu rajčicu ili pasiranu rajčicu iz boce. Dodati začin, sol i 2 žlice ajvara.

U tavu staviti malo ulja i pola žlice brašna te kratko popržiti. Dodati mljevenu slatku papriku i po želji malo tucane ljute paprike te tom zaprškom preliti kupus. Dodati preostali češnjak, sitno nasjeckan. Lagano promiješati i dodati list peršina.

Vaš slatki kupus je gotov.

Teme
ajvar kuhani kupus kupus recept slatki kupus

