Pripremate slatki kupus? Jedan neočekivani sastojak je ključan za savršen okus

Slatki kupus kakav još niste probali – jedan tajni sastojak ključ je savršenog okusa. Jednostavno za pripremu, a rezultat je jelo bez premca.
Godinama ste tražili onaj savršeni, bogati okus slatkog kupusa koji ste možda jeli kod bake, u nekom zaboravljenom restoranu ili kod prijatelja, a niste znali u čemu je trik? Prestanite nagađati, tajna je napokon otkrivena – i nije riječ samo o zapršci, piše Krstarica.
Samo jedan tajni sastojak daje vašem kupusu aromu koja ga čini najukusnijim na svijetu, bez konkurencije. Riječ je o ajvaru! Pripremljen na ovaj način, slatki kupus predivno miriše, pun je aroma raznog povrća i vitamina.
Sastojci:
- 1 glavica kupusa
- 1 rajčica
- 1 vezica mladog luka ili poriluk
- 1 zelena paprika
- 2 mrkve
- 1 korijen i list peršina
- 1 korijen celera
- 1 veći krumpir
- 2 žlice ajvara
- 5 češnjeva češnjaka
- začin, sol
- mljevena slatka paprika
- tucana ljuta paprika
Priprema:
Kupus krupno narezati i staviti u lonac. Sve povrće narezati na sitne kockice, luk također sitno. Na kupus dodati mladi luk, zelenu papriku, mrkvu narezanu na kolutiće, celer, peršin, krumpir i 3–4 češnja češnjaka.
Zaliti vodom i kuhati oko 30–40 minuta. Ne miješati. Dodati nasjeckanu rajčicu ili pasiranu rajčicu iz boce. Dodati začin, sol i 2 žlice ajvara.
U tavu staviti malo ulja i pola žlice brašna te kratko popržiti. Dodati mljevenu slatku papriku i po želji malo tucane ljute paprike te tom zaprškom preliti kupus. Dodati preostali češnjak, sitno nasjeckan. Lagano promiješati i dodati list peršina.
Vaš slatki kupus je gotov.
