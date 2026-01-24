Oglas

savršeno kremasta

Brzi doručak koji osvaja: Palenta uz jedan sastojak može postati gurmanska poslastica

N1 Info
24. sij. 2026. 07:00
Palenta
Dusko Jaramaz/PIXSELL

U palentu obavezno dodajte ovaj jedan sastojak – bit će savršeno kremasta i ukusna, a svi će pitati za recept i uvijek tražiti još.

Palenta, tradicionalno i jednostavno jelo, može postati prava gurmanska poslastica uz jedan tajni sastojak koji joj daje poseban okus i miris. Brzo, lako i ukusno – ovo je doručak koji će osvojiti svačije nepce, piše Krstarica.

Palenta – brzi doručak koji svi vole

Proja je možda najpoznatije jelo od kukuruznog brašna, ali palenta zauzima visoko mjesto na popisu omiljenih brzih doručaka. Jednostavna priprema i bogat okus čine je nezaobilaznom u mnogim kućanstvima.

Tajna je u sastojcima

Osnovna palenta sama je po sebi ukusna, ali uz dodatak samo nekoliko sastojaka može postati pravi delikatesa. Ovaj recept uključuje prženu i sitno sjeckanu slaninu koja daje poseban miris i okus, uz dodatak mrvljenog sira koji je čini još ukusnijom.

Sastojci:

  • 500 g palente
  • 100 g sitno sjeckane slanine
  • 1,5 l vode
  • 1 žlica masti
  • 150 g sira
  • 1/2 žličice soli
  • ulje po potrebi

Priprema:

Na dno lonca ulijte vrlo malo ulja i, kada se zagrije, na njemu popržite sitno sjeckanu slaninu. Izvadite je i stavite na papirnati ubrus kako bi upio višak masnoće.

Zatim u lonac ulijte vodu, dodajte mast i sol te zagrijte do vrenja. Nakon toga maknite s vatre i smanjite temperaturu na laganu do srednju (nikako na najjaču).

Palentu dodajte postupno, uz stalno miješanje, zatim vratite lonac na štednjak i neprestano miješajte dok se ne zgusne.

Na kraju umiješajte prženu slaninu i mrvljen tvrdi sir, dobro promiješajte te rasporedite u zdjelice ili tanjure za posluživanje. Po želji možete ukrasiti listićima slanine.

