Brzi doručak koji osvaja: Palenta uz jedan sastojak može postati gurmanska poslastica

U palentu obavezno dodajte ovaj jedan sastojak – bit će savršeno kremasta i ukusna, a svi će pitati za recept i uvijek tražiti još.
Palenta – brzi doručak koji svi vole
Proja je možda najpoznatije jelo od kukuruznog brašna, ali palenta zauzima visoko mjesto na popisu omiljenih brzih doručaka. Jednostavna priprema i bogat okus čine je nezaobilaznom u mnogim kućanstvima.
Tajna je u sastojcima
Osnovna palenta sama je po sebi ukusna, ali uz dodatak samo nekoliko sastojaka može postati pravi delikatesa. Ovaj recept uključuje prženu i sitno sjeckanu slaninu koja daje poseban miris i okus, uz dodatak mrvljenog sira koji je čini još ukusnijom.
Sastojci:
Priprema:
Na dno lonca ulijte vrlo malo ulja i, kada se zagrije, na njemu popržite sitno sjeckanu slaninu. Izvadite je i stavite na papirnati ubrus kako bi upio višak masnoće.
Zatim u lonac ulijte vodu, dodajte mast i sol te zagrijte do vrenja. Nakon toga maknite s vatre i smanjite temperaturu na laganu do srednju (nikako na najjaču).
Palentu dodajte postupno, uz stalno miješanje, zatim vratite lonac na štednjak i neprestano miješajte dok se ne zgusne.
Na kraju umiješajte prženu slaninu i mrvljen tvrdi sir, dobro promiješajte te rasporedite u zdjelice ili tanjure za posluživanje. Po želji možete ukrasiti listićima slanine.
