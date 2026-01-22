Trik za uklanjanje mirisa duhana iz kuće: Kad se uvuče u zidove, djeluje samo jedna stvar

U situacijama kada vam je potrebno brzo i učinkovito rješenje, tri se opcije izdvajaju kao najučinkovitije. To su posude s aktivnim ugljenom, zdjelice s octom i nekoliko kapi eteričnog ulja u toploj vodi. Sve tri metode djeluju tako da neutraliziraju miris, umjesto da ga samo prikrivaju, a prvi se učinci mogu osjetiti već nakon pola sata. U kombinaciji s kratkim provjetravanjem, prostorija dobiva čist, suh i svjež miris, čak i ako je neposredno prije toga bila ispunjena dimom.