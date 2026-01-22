Trik za uklanjanje mirisa duhana iz kuće: Kad se uvuče u zidove, djeluje samo jedna stvar

Dovoljno je svega nekoliko zapaljenih cigareta u zatvorenom prostoru da cijela prostorija poprimi težak, ustajao miris koji se zadržava dugo nakon što gosti odu.
Dim se lako uvlači u zavjese, tepihe i presvlake namještaja, ali i u zidove, gdje ostaje gotovo neprimjetan, a ipak stalno prisutan.
Dobra je vijest da postoji jednostavno rješenje koje ne zahtijeva skupe zahvate, renoviranje ni posebnu opremu, a rezultati su vidljivi gotovo odmah.
Kako se riješiti mirisa duhana u domu?
Jedna se žena požalila da je njezina novo kupljena kuća bila potpuno prožeta mirisom duhana koji je ostao od prethodnih vlasnika. Savjeti koje je dobivala kretali su se od ponovnog bojanja zidova do potpune obnove prostora, no nijedno od tih rješenja nije nudilo brzo olakšanje.
Među brojnim prijedlozima, kao najjednostavnije i najučinkovitije rješenje izdvojio se šećerni sapun za čišćenje zidova. Ovaj proizvod uklanja sloj nikotina i masnoće koji se godinama taložio na površinama, a rezultati su vidljivi odmah. Prije čišćenja preporučuje se iz prostorije ukloniti sav tekstil - zavjese, jastuke, prekrivače i tepihe - jer upravo oni najbrže upijaju mirise. Tek nakon toga ima smisla temeljito očistiti zidove i ostale ravne površine.
U situacijama kada vam je potrebno brzo i učinkovito rješenje, tri se opcije izdvajaju kao najučinkovitije. To su posude s aktivnim ugljenom, zdjelice s octom i nekoliko kapi eteričnog ulja u toploj vodi. Sve tri metode djeluju tako da neutraliziraju miris, umjesto da ga samo prikrivaju, a prvi se učinci mogu osjetiti već nakon pola sata. U kombinaciji s kratkim provjetravanjem, prostorija dobiva čist, suh i svjež miris, čak i ako je neposredno prije toga bila ispunjena dimom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
