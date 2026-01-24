Šteta je ogromna
Novi val prijevara zahvatio Njemačku: Oprez ako kupujete automobil
Kriminalci prisvajaju automobile i prodaju ih s originalnim dokumentima neupućenim kupcima. Šteta je ogromna, vlasti se čine nemoćnima. Ovako ćete prepoznati zamku.
Parkiralište sjeverno od Aachena, prosinac 2025.: Ekipa televizijske postaje SWR čeka Audi Q7. Automobil je gotovo nov, a cijena je nenadmašna: 56.000 umjesto 80.000 eura. Ali ponuda je zamka. Vozilo ne pripada prodavaču, već je riječ o utajenom unajmljenom vozilu (rent-a-car). Policija u pozadini stoji spremna, no počinitelj se ne pojavljuje. Posumnjao je.
Često ove prijevare završavaju znatno pogubnije. I sve se češće odvijaju prema novom obrascu, piše Fenix magazin.
Metoda: Utrka s potragom
Kriminalne bande unajmljuju skupe automobile pomoću lažnih osobnih isprava. Dok god traju ugovori o najmu, nitko ne traga za vozilima jer još nema nikakve sumnje. U tih nekoliko dana počinitelji prodaju automobile dalje.
Prijevara funkcionira samo zbog golemog sigurnosnog propusta: kriminalci posjeduju prave “blanko” dokumente. Oni potječu iz provala u njemačke urede za registraciju vozila (Zulassungsstellen). Savezno ministarstvo unutarnjih poslova potvrđuje: više od 180.000 tih dokumenata je na popisu za potragu. Na crnom tržištu takav dokument stoji do 1.000 eura.
Fatalna rupa: Savezno ministarstvo unutarnjih poslova traga za preko 180.000 blanko prometnih dozvola ukradenih iz ureda za registraciju.
Vlasti kapituliraju pred kaosom
Udruga iznajmljivača vozila mjesecima traži objavu javnog popisa brojeva ukradenih dokumenata. Kupci bi tako mogli provjeriti papire. No, Ministarstvo to odbija. Obrazloženje: uredi za registraciju nakon provala često ni sami ne znaju točno koji obrasci nedostaju.
Taj sustavni neuspjeh ima dublje korijene: u jednom drugom slučaju počinitelji su uspjeli pobjeći samo zato što policija nije imala slobodnih službenika u civilu za uhićenje. Bande se osjećaju sigurno. I očito to i jesu.
Kako prepoznati prijevaru
Prevaranti igraju na kartu pohlepe. No, tko pažljivo gleda, može razotkriti zamku.
Cijena: Nitko ne poklanja 20.000 eura. Prejeftin automobil je mamac.
Mjesto: Sastanci na parkiralištima su zabranjeni. Inzistirajte na kućnoj adresi prodavača.
Gotovina: Onaj tko traži 50.000 eura u gotovini, nema dobre namjere. Osim toga, time i sami kršite Zakon o sprječavanju pranja novca.
Papiri: Provjerite svaku riječ. Čak i jedan pogrešan ili nedostajući znak u službenom pečatu može razotkriti ukradeni blanko dokument.
Pravni otrov: Kada kupac postaje vlasnik
Za razliku od krađe, kod utaje (kad netko protupravno prisvoji stvar koja mu je povjerena, poput unajmljenog auta), kupci doista mogu steći vlasništvo nad vozilom. Preduvjet je “dobra vjera” (savjesnost): kupac mora dokazati da nije postupao nemarno i da je kupnja na prvi pogled izgledala legitimno. Što profesionalnije bande djeluju, to češće sudovi priznaju kupca kao nedužnog.
Ipak, vrijedi pravilo: ako ne dođe do nagodbe između kupca i oštećene rent-a-car tvrtke, sud može odbiti prijenos vlasništva. U tom slučaju su i automobil i novac izgubljeni, jer do pravih počinitelja ionako gotovo nitko ne dolazi.
Savjet stručnjaka ostaje bezvremenski: Nenadmašna cijena možda je sretna okolnost, ali je mnogo vjerojatnije – znak za uzbunu.
