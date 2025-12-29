Gotovo 1500 agencija za nekretnine, a Zakon se nije mijenjao - 15 godina

U obrazloženju izmjena zakona navodi se da je, radi zaštite korisnika usluga i osiguranja transparentnosti tržišta, nužno jasno i nedvosmisleno definirati tko, kada i na koji način smije oglašavati nekretnine. Time bi se uveo viši stupanj reda i sigurnosti na tržištu nekretnina, s obzirom na to da su kupoprodaja i druge aktivnosti vezane uz nekretnine od iznimne važnosti za građane.