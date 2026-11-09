južnoamerička turneja
Papa se obrušio na Milleijeve politike tijekom posjeta Argentini: "Ekonomija mora služiti ljudima"
Papa oštro kritizirao Mileijeve mjere štednje: „Gospodarstvo mora služiti ljudima, a ne obrnuto”.
Papa Lav XIV. poručio je argentinskom predsjedniku Javieru Mileiju da gospodarski rast mora koristiti svima, u govoru koji je u Buenos Airesu dočekan gromoglasnim pljeskom. Argentina je druga postaja njegove 12-dnevne turneje po Latinskoj Americi, prenosi The Guardian.
„Gospodarstvo mora biti u službi ljudi, a ne ljudi u službi gospodarstva”, poručio je Papa u nedjelju, nedugo nakon dolaska u Argentinu, oštro kritizirajući stroge mjere štednje koje provodi predsjednik Javier Milei.
Lav XIV. posebno je upozorio na težak položaj ljudi koji „unatoč napornom radu i dalje teško uspijevaju zadovoljiti potrebe svojih kućanstava”.
Zauzeo se za siromašne i umirovljenike, naglasivši da je potrebno „pokazati posebnu brigu za one koji su pogođeni bolešću, ovisnošću o tuđoj pomoći i invaliditetom”. Bila je to prikrivena kritika kontroverznih vladinih rezova u naknadama za osobe s invaliditetom.
Papa je Mileiju, poznatom po vulgarnim verbalnim napadima, poručio i da jačanje demokracije zahtijeva „spremnost na slušanje” te „pažljiv odabir riječi”.
Prvi papinski posjet Argentini nakon gotovo četiri desetljeća
Lav XIV. (71) nalazi se na ambicioznoj 12-dnevnoj turneji po Latinskoj Americi, samo tri tjedna nakon operacije raka pluća.
Riječ je o prvom posjetu jednog pape Argentini u gotovo četiri desetljeća. Papa je dočekan pozivima da pomogne prevladati duboke podjele u zemlji nakon tri godine štednje pod Mileijevom vlašću.
Argentina je domovina pokojnog pape Franje, kojega je Milei svojedobno javno vrijeđao zbog njegovih učenja usmjerenih na zaštitu siromašnih. Lav XIV. izjavio je da „slijedi Franjine stope”.
Argentinci se nadaju da će poglavar Katoličke crkve, koja diljem svijeta okuplja 1,4 milijarde vjernika, pomoći u ujedinjenju zemlje duboko podijeljene između Mileijevih pristaša i protivnika.
„Baš kao što nas Svjetsko prvenstvo ujedinjuje, nadamo se da će to učiniti i Papa”, izjavila je Liliana Deblauwe, 68-godišnja umirovljena učiteljica koja je s nekoliko stotina ljudi čekala Papin dolazak do spomenika osloboditelju Joséu de San Martínu.
Još nekoliko stotina ljudi okupilo se ispred predsjedničke palače, gdje je Milei ugostio Papu, uzvikujući „Papa León”, odnosno „Papa Lav” na španjolskom.
Brian Inacio Rodriguez, 26-godišnji nezaposleni mladić koji traži posao, proveo je pet dana putujući kopnom iz Ushuaije, na samom jugu Južne Amerike, kako bi vidio Papu.
Izjavio je da se nada kako će njegov posjet donijeti „mnogo mira Argentini”.
Papa upozorio na korupciju i siromaštvo
Lav XIV. stigao je u Buenos Aires iz Urugvaja, gdje je započeo svoje prvo putovanje u Latinsku Ameriku otkako je postao papa. Latinska Amerika kontinent je s najvećim udjelom katolika, ali istodobno prolazi kroz sve izraženiji proces sekularizacije.
U Urugvaju je Papa osudio nasilje povezano s trgovinom drogom i pozvao na iskorjenjivanje dječjeg siromaštva. U Buenos Airesu naglasio je važnost „osobnog integriteta” u obnašanju javnih dužnosti, upozorivši da „korupcija potkopava povjerenje građana u njihove institucije”.
Argentinski dio njegova putovanja također ima cilj ojačati vjeru u zemlji u kojoj je razočaranje izazvala činjenica da papa Franjo tijekom svojeg pontifikata nikada nije posjetio domovinu.
Posjet će ujedno biti svojevrstan test potpore Katoličkoj crkvi. Prema nedavnom istraživanju Sveučilišta u Buenos Airesu, 57,7 posto stanovnika izjašnjava se katolicima, dok ih je 1960-ih bilo oko 90 posto.
Lav XIV. tijekom boravka posjetit će dom za osobe s invaliditetom i zatvor te predvoditi tri mise na otvorenom. Crkva očekuje da će različitim događanjima prisustvovati ukupno sedam milijuna ljudi.
Mileijeve mjere štednje i rast siromaštva
Javier Milei došao je na vlast obećavajući oporavak posrnulog argentinskog gospodarstva i obuzdavanje nekontrolirane inflacije smanjivanjem socijalne države. Njegove mjere posebno su pogodile javne bolnice, sveučilišta i umirovljenike.
Stopa siromaštva znatno je oscilirala otkako je preuzeo vlast, a u rujnu je porasla na 32,3 posto.
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