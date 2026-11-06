Papa se vraća u Južnu Ameriku: Posjetit će i zemlju u kojoj je proveo više od 20 godina

Nedavno su se pojavile dvojbe o tome hoće li 71-godišnji papa moći krenuti na put, s obzirom na dijagnozu raka. Sredinom listopada podvrgnut je operaciji pluća na kojoj mu je odstranjen dio desnog plućnog krila, no liječnici su mu dali zeleno svjetlo za put, potvrdivši da više nema tragova bolesti.