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Papa se vraća u Južnu Ameriku: Posjetit će i zemlju u kojoj je proveo više od 20 godina
Papa Lav XIV. u petak je započeo 12-dnevno putovanje u Južnu Ameriku, njegovo najduže otkako je prošle godine izabran na tu dužnost.
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Prva mu je postaja Urugvaj i glavni grad zemlje Montevideo, kamo bi poglavar 1,4 milijarde katolika diljem svijeta trebao stići u večernjim satima.
Nakon toga slijede posjeti susjednoj Argentini i Peruu, zemlji u kojoj je Lav proveo više od 20 godina, najprije kao misionar augustinskog reda, a kasnije i kao biskup. Papa, rođen u SAD-u, također posjeduje peruansko državljanstvo i tečno govori španjolski jezik.
Nedavno su se pojavile dvojbe o tome hoće li 71-godišnji papa moći krenuti na put, s obzirom na dijagnozu raka. Sredinom listopada podvrgnut je operaciji pluća na kojoj mu je odstranjen dio desnog plućnog krila, no liječnici su mu dali zeleno svjetlo za put, potvrdivši da više nema tragova bolesti.
Prema Vatikanu, papin program za ovo putovanje ostaje nepromijenjen. Uz brojne susrete i mise, predviđen je i izlet na visinu od oko 3700 metara nadmorske visine u peruanskim Andama.
U Južnoj Americi udio katolika znatno je veći nego u Europi. No za razliku od Argentine i Perua, u Urugvaju postoji stroga odvojenost crkve i države.
Lavov prethodnik, papa Franjo, bio je rodom iz Argentine. Franjo je preminuo prošle godine na Uskrsni ponedjeljak, a kao papa nikada se nije vratio u svoju domovinu.
I Argentinu i Peru vode desno orijentirani populistički čelnici, predsjednik Javier Milei i predsjednica Keiko Fujimori. Predsjednik Urugvaja je Yamandú Orsi, član lijevo orijentirane koalicije.
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