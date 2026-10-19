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TATRA

FOTO, VIDEO / Hrvatski vojnici osposobljeni za obuku vozača novih kamiona: Evo po čemu su posebni

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Hina
|
19. lis. 2026. 17:16
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MORH
MORH

Pripadnici Hrvatske vojske završili su obuku za instruktore vozača novih terenskih vojnih kamiona TATRA T-815-7 FORCE, koji su ove godine uvedeni u operativnu uporabu Oružanih snaga Republike Hrvatske, izvijestilo je u ponedjeljak Ministarstvo obrane (MORH).

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Riječ je o prvoj obuci instruktora za nove TATRA kamione koja se ove godine provodi u Hrvatskoj vojsci.

Obuka je trajala dva tjedna, a provedena je u vojarni “123. brigade HV” i na cestovnom vježbalištu “Glavica” u Požegi.

Obuhvatila je teorijski dio u učionicama i praktični dio na vježbalištu na cesti. Predavači i instruktori iz Odsjeka za izobrazbu i doktrinu prometne službe prethodno su prošli odgovarajuću obuku u Češkoj Republici.

MORH
MORH/ T. Brandt

Na obuci su sudjelovali pripadnici različitih grana i zapovjedništava Oružanih snaga RH, koji će stečena znanja i vještine primjenjivati u svojim postrojbama obučavajući buduće vozače kamiona TATRA. Tijekom obuke osposobljeni su za pripremu i provedbu nastave, poučavanje vozača upravljanju vozilom u cestovnim i terenskim uvjetima te provedbu korisničkog održavanja vozila.

Odsjek za izobrazbu i doktrinu prometne službe krajem rujna proveo je i cikluse preobuke vozača za upravljanje vozilima TATRA.

Nabava kamiona TATRA dio je modernizacije i opremanja Oružanih snaga RH te pridonosi povećanju mobilnosti Hrvatske vojske i unaprjeđenju prometne potpore.

Teretni vojni kamioni TATRA T-815-7 FORCE proizvode se u različitim konfiguracijama, ovisno o namjeni. Projektirani su za vojnu uporabu i kretanje po zahtjevnim terenima.

MORH
MORH/ T. Brandt

Posebnost vozila je podvozje sa središnjom nosećom cijevi i neovisnim njihajućim poluosovinama te zračni ovjes. Takva konstrukcija omogućuje bolju prilagodbu terenu, stabilnost tereta i udobniju vožnju posade u kabini i vojnika u putničko-teretnom prostoru.

Vozila na kojima se provodi obuka imaju pogon na šest kotača (6 × 6), nosivost od 11,5 tona i najveću dopuštenu masu od 25 tona. Opremljena su 8-cilindričnim motorom snage 402 KS, a mogu postići najveću brzinu od 105 km/h.

Uz odgovarajuću pripremu mogu svladati vodene prepreke dubine do 1,5 m, kanale širine 90 cm i stube visine do 50 cm.

Tijekom 2026. planirana isporuka 98 kamiona Oružanim snagama RH

MORH
MORH/ T. Brandt

Nabava kamiona TATRA provodi se kroz zajednički okvirni sporazum sklopljen između ministarstava obrane Češke Republike, Slovačke Republike i Republike Hrvatske te tvrtke Tatra Defence Systems. Hrvatska vojska oprema se s 420 vojnih terenskih kamiona TATRA s pogonom 6 × 6 i 8 × 8 do 2030. godine, u skladu s potrebama Oružanih snaga RH.

Tijekom 2026. planirana je isporuka 98 kamiona Oružanim snagama RH, a od toga je 78 vozila s pogonom 6 × 6, a 20 s pogonom 8 × 8. 

Završna montaža vozila i njihovo cjelokupno održavanje provodit će se u tvrtki Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., čime se dodatno jača domaća obrambena industrija. Kamioni TATRA ispunjavaju sve NATO standarde balističke i protuminske zaštite, a koristi ih 21 država članica NATO-a.

Vrijednost ulaganja iznosi 212.286.643,22 eura, financira se kroz SAFE, a opremanje se provodi između 2026. i 2030., navodi se u priopćenju.

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Teme
hrvatska vojska morh tatra kamioni oružane snage rh

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