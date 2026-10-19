FOTO, VIDEO / Hrvatski vojnici osposobljeni za obuku vozača novih kamiona: Evo po čemu su posebni

Na obuci su sudjelovali pripadnici različitih grana i zapovjedništava Oružanih snaga RH, koji će stečena znanja i vještine primjenjivati u svojim postrojbama obučavajući buduće vozače kamiona TATRA. Tijekom obuke osposobljeni su za pripremu i provedbu nastave, poučavanje vozača upravljanju vozilom u cestovnim i terenskim uvjetima te provedbu korisničkog održavanja vozila.