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EUROPSKI PRORAČUN

Jandroković o VFO-u u Bratislavi: Konkurentnost i kohezija nisu međusobno isključivi

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Hina
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13. stu. 2026. 12:08
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Peter Fodora / National Council of the Slovak Republic

Konkurentnost i kohezija nisu međusobno isključivi, rekao je u petak o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru Europske unije predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na proširenom sastanku predsjednika parlamenata Višegradske skupine u Bratislavi.

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Hrvatska priznaje potrebu za većim ulaganjima u inovacije, digitalnu tranziciju, sigurnost i obranu kao i stratešku autonomiju Unije i konkurentnost, poručio je Jandroković u svom govoru na sastanku predsjednika parlamenata država članica Višegradske skupine i ostalih država "prijatelja kohezije".

"A za nas konkurentnost i kohezija nisu međusobno isključivi. Stoga je ključno da se kohezija, zajedno s poljoprivredom i ribarstvom, nastave adekvatno financirati", dodao je.

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Peter Fodora / National Council of the Slovak Republic

Naglasio je da su te politike izravno povezane s demografskim izazovima, koji su strateški prioritet za Hrvatsku. "Veoma smo dobro svjesni toga da dobra kohezijska politika stvara prilike za mlade ljude da izgrade budućnost u svojim rodnim krajevima", rekao je Jandroković.

Članice EU-a u pregovorima su oko novog višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2028.-2034., s ambicijom da ih dovrše do kraja godine. 

Hrvatska podupire ambiciozan i uravnotežen proračun koji će osigurati primjerena sredstva za nove prioritete, ali i dugotrajne politike Unije, rekao je predsjednik Hrvatskog sabora.

"(Proračun) koji odgovara na suvremene izazove, a da pritom ne napušta naše temeljne vrijednosti solidarnosti", kazao je Jandroković, dodajući da su određeni prijedlozi o rezovima u VFO-u "zasigurno izvor zabrinutosti".

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Peter Fodora / National Council of the Slovak Republic

Irsko predsjedništvo EU-a predlaže smanjenje sedmogodišnjeg proračuna EU-a za osam posto u odnosu na prijedlog Komisije, daleko manje nego što traže zemlje neto-uplatiteljice. Irsko predsjedništvo predložilo je proračun za razdoblje od 2028. do 2034. u iznosu od 1,826 bilijuna eura. To je manje za 159 milijardi u odnosu na prijedlog Komisije od 1,985 bilijuna eura.

Jedinstvo ključno za uspjeh u pregovorima

Predsjednici parlamenata Višegradske skupine, koju čine Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka, u četvrtak su potpisali zajedničku deklaraciju na sastanku u Bratislavi.

Richard Raši, predsjednik slovačkog parlamenta, kazao je u četvrtak da se deklaracijom traži odgoda primjene sustava trgovanja emisijama ETS2 do 2030., podržava nuklearna energija, automobilska industrija, pravedniji pristup europskim programima i sredstvima kao i proširenje Europske unije, prema slovačkoj novinskoj agenciji TASR.

Događaju su se u petak u proširenom formatu V4+ pridružili predstavnici parlamenata iz 17 članica EU-a iz neformalne skupine "prijatelji kohezije", među kojima je i Hrvatska.

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Peter Fodora / National Council of the Slovak Republic

U središtu rasprava je sljedeći dugoročni proračun EU-a za razdoblje 2028.-2034. te financiranje regionalnog razvoja, poljoprivreda i zajednički europski prioriteti.

Jandroković je u svom govoru u petak rekao da je održavanje jedinstva "prijatelja kohezije" ključno za uspjeh u pregovorima o proračunu te da njihov zajednički položaj nosi veću političku težinu.

Priznajući da je utjecaj nacionalnih parlamenata na pregovore ograničen, rekao je da oni ipak mogu imati značajnu ulogu analizirajući prijedloge i izražavajući prioritete te "pomagati izgraditi političko razumijevanje i javnu potporu za sigurnu budućnost Europe".

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Peter Fodora / National Council of the Slovak Republic

V4+

Sudionici događaja će kasnije usvojiti zajedničku izjavu.

Jandroković će se na marginama događaja u petak sastati s mađarskom kolegicom Agnes Forsthoffer i odvojeno s predsjednicom ciparskog parlamenta Annitom Demetriou, rekli su iz njegova Ureda.

Višegradsku skupinu osnovale su 1991. Mađarska, Poljska i Čehoslovačka s ciljem promocije zajedničkih gospodarskih interesa, poticanja slobodne trgovine, razvoja prometne infrastrukture i suradnje na energetskom planu.

Njihov savez, kojim trenutno predsjeda Slovačka, razvodnio se nakon ruske agresije na Ukrajinu 2022. zbog drugačijeg stava Mađarske predvođene bivšim premijerom Viktorom Orbanom.

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Peter Fodora / National Council of the Slovak Republic

Njegov nasljednik Peter Magyar je ove godine spomenuo mogućnost proširenja V4 na još nekoliko zemalja, uključujući Hrvatsku.

No na skupu u lipnju izjavio je da višegradska četvorka zasad ne planira primiti nove stalne članice, iako bi u okviru formata V4+ povremeno mogla pozivati ​​goste, uključujući i one izvan EU-a, kako bi raspravljali o raznim temama.

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