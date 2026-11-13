Jandroković o VFO-u u Bratislavi: Konkurentnost i kohezija nisu međusobno isključivi

Irsko predsjedništvo EU-a predlaže smanjenje sedmogodišnjeg proračuna EU-a za osam posto u odnosu na prijedlog Komisije, daleko manje nego što traže zemlje neto-uplatiteljice. Irsko predsjedništvo predložilo je proračun za razdoblje od 2028. do 2034. u iznosu od 1,826 bilijuna eura. To je manje za 159 milijardi u odnosu na prijedlog Komisije od 1,985 bilijuna eura.