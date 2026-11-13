EUROPSKI PRORAČUN
Jandroković o VFO-u u Bratislavi: Konkurentnost i kohezija nisu međusobno isključivi
Konkurentnost i kohezija nisu međusobno isključivi, rekao je u petak o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru Europske unije predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na proširenom sastanku predsjednika parlamenata Višegradske skupine u Bratislavi.
Hrvatska priznaje potrebu za većim ulaganjima u inovacije, digitalnu tranziciju, sigurnost i obranu kao i stratešku autonomiju Unije i konkurentnost, poručio je Jandroković u svom govoru na sastanku predsjednika parlamenata država članica Višegradske skupine i ostalih država "prijatelja kohezije".
"A za nas konkurentnost i kohezija nisu međusobno isključivi. Stoga je ključno da se kohezija, zajedno s poljoprivredom i ribarstvom, nastave adekvatno financirati", dodao je.
Naglasio je da su te politike izravno povezane s demografskim izazovima, koji su strateški prioritet za Hrvatsku. "Veoma smo dobro svjesni toga da dobra kohezijska politika stvara prilike za mlade ljude da izgrade budućnost u svojim rodnim krajevima", rekao je Jandroković.
Članice EU-a u pregovorima su oko novog višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2028.-2034., s ambicijom da ih dovrše do kraja godine.
Hrvatska podupire ambiciozan i uravnotežen proračun koji će osigurati primjerena sredstva za nove prioritete, ali i dugotrajne politike Unije, rekao je predsjednik Hrvatskog sabora.
"(Proračun) koji odgovara na suvremene izazove, a da pritom ne napušta naše temeljne vrijednosti solidarnosti", kazao je Jandroković, dodajući da su određeni prijedlozi o rezovima u VFO-u "zasigurno izvor zabrinutosti".
Irsko predsjedništvo EU-a predlaže smanjenje sedmogodišnjeg proračuna EU-a za osam posto u odnosu na prijedlog Komisije, daleko manje nego što traže zemlje neto-uplatiteljice. Irsko predsjedništvo predložilo je proračun za razdoblje od 2028. do 2034. u iznosu od 1,826 bilijuna eura. To je manje za 159 milijardi u odnosu na prijedlog Komisije od 1,985 bilijuna eura.
Jedinstvo ključno za uspjeh u pregovorima
Predsjednici parlamenata Višegradske skupine, koju čine Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka, u četvrtak su potpisali zajedničku deklaraciju na sastanku u Bratislavi.
Richard Raši, predsjednik slovačkog parlamenta, kazao je u četvrtak da se deklaracijom traži odgoda primjene sustava trgovanja emisijama ETS2 do 2030., podržava nuklearna energija, automobilska industrija, pravedniji pristup europskim programima i sredstvima kao i proširenje Europske unije, prema slovačkoj novinskoj agenciji TASR.
Događaju su se u petak u proširenom formatu V4+ pridružili predstavnici parlamenata iz 17 članica EU-a iz neformalne skupine "prijatelji kohezije", među kojima je i Hrvatska.
U središtu rasprava je sljedeći dugoročni proračun EU-a za razdoblje 2028.-2034. te financiranje regionalnog razvoja, poljoprivreda i zajednički europski prioriteti.
Jandroković je u svom govoru u petak rekao da je održavanje jedinstva "prijatelja kohezije" ključno za uspjeh u pregovorima o proračunu te da njihov zajednički položaj nosi veću političku težinu.
Priznajući da je utjecaj nacionalnih parlamenata na pregovore ograničen, rekao je da oni ipak mogu imati značajnu ulogu analizirajući prijedloge i izražavajući prioritete te "pomagati izgraditi političko razumijevanje i javnu potporu za sigurnu budućnost Europe".
V4+
Sudionici događaja će kasnije usvojiti zajedničku izjavu.
Jandroković će se na marginama događaja u petak sastati s mađarskom kolegicom Agnes Forsthoffer i odvojeno s predsjednicom ciparskog parlamenta Annitom Demetriou, rekli su iz njegova Ureda.
Višegradsku skupinu osnovale su 1991. Mađarska, Poljska i Čehoslovačka s ciljem promocije zajedničkih gospodarskih interesa, poticanja slobodne trgovine, razvoja prometne infrastrukture i suradnje na energetskom planu.
Njihov savez, kojim trenutno predsjeda Slovačka, razvodnio se nakon ruske agresije na Ukrajinu 2022. zbog drugačijeg stava Mađarske predvođene bivšim premijerom Viktorom Orbanom.
Njegov nasljednik Peter Magyar je ove godine spomenuo mogućnost proširenja V4 na još nekoliko zemalja, uključujući Hrvatsku.
No na skupu u lipnju izjavio je da višegradska četvorka zasad ne planira primiti nove stalne članice, iako bi u okviru formata V4+ povremeno mogla pozivati goste, uključujući i one izvan EU-a, kako bi raspravljali o raznim temama.
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