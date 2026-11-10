Koja europska zemlja gubi najviše novca kad radnici štrajkaju?

Kako bi usporedili gospodarske posljedice štrajkova među europskim državama, analitičari su primijenili jednaku metodologiju. Godišnji bruto domaći proizvod (BDP) svake zemlje podijelili su s 365 kako bi dobili vrijednost dnevne gospodarske proizvodnje. Zatim su pretpostavili da u štrajku sudjeluje petina zaposlenih te da se zbog njihova izostanka gubi približno petina dnevne proizvodnje.