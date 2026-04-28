Eurozastupnici traže 10 posto veći VFO i uvođenje novih vlastitih sredstava

Europski parlament usvojio je u utorak svoje pregovaračko stajalište o novom višegodišnjem proračunu EU-a u kojemu traži 10 posto više sredstava u odnosu na prijedlog Europske komisije, kao i da se otplata kredita podignutog za oporavak od pandemije financira vlastitim prihodima, a ne na štetu novih i starih prioriteta.
Izvješće je usvojeno s 370 glasova za, 201 protiv i 84 suzdržanih, a služit će kao podloga za pregovore s državama članicama o konačnom obliku višegodišnjeg proračuna.
Europska komisija je u srpnju prošle godine predložila novi Višegodišnji financijski okvir (VFO) za razdoblje od 2028. do 2034. u visini od dva bilijuna eura, ali u taj iznos uključena su i sredstva za vraćanje kredita koje je Unija podigla za oporavak od pandemije. Bez sredstava za otplatu duga proračun prema prijedlogu Komisije iznosi 1.816 bilijuna eura.
Europski parlament traži da se cijeli iznos od dva bilijuna eura namijeni za proračunske programe, a otplata duga financira novim vlastitim proračunskim prihodima.
Po tome bi proračun iznosio 1,27 posto BND-a Europske unije, a otplata instrumenta EU iduće generacije koje iznosi dodatnih 0,11 posto BND-a isključilo bi se iz te gornje granice.
"U svijetu rastuće globalne konkurencije i sigurnosnih izazova, Europa si ne može priuštiti zaostajanje. Zato EPP podržava ciljano povećanje od 10 posto za snažniji proračun EU-a s ulaganjem u konkurentnost, sigurnost i obranu, uz zaštitu poljoprivrednika i regija. Činiti više s manje je mit. Potrebni su nam novi vlastiti resursi, bez opterećivanja građana, nanošenja štete poduzećima ili vršenja pritiska na nacionalne proračune", rekao je rumunjski suizvjestitelj Siegfried Mureşan iz redova Europske pučke stranke na raspravi uoči glasanja.
Suizvjestiteljica, portugalska eurozastupnica Carla Tavares (S&D) rekla je u utorak da "zajednička poljoprivredna politika, kohezijski fondovi, Obzor Europa i Erasmus+ nisu ostaci prošlosti, već okosnica europske solidarnosti i pokretači naše budućnosti. Ambicija bez resursa je prazna, zbog čega smo zauzeli snažno stajalište o sljedećem proračunu, uravnotežujući nove i tradicionalne prioritete s umjerenim povećanjem i novim, istinskim vlastitim sredstvima.
Eurozastupnici se protive da otplata duga dovede do smanjenja sredstava poljoprivrednicima, ribarima, malim i srednjim poduzetnicima. Otplata duga počinje 2028. godine i troškovi kamata i glavnice procjenjuju se na 25 do 30 milijardi godišnje. Rješenje vide u uvođenju novih vlastitih sredstava za što je potrebna potpora država članica, a Mureşan je rekao u raspravi da bi, , među ostalim trebalo istražiti prihodovni potencijal poreza na digitalne usluge.
