Jandroković: Robna razmjena sa Švicarskom porasla za osam posto

"Gospodarska razmjena kontinuirano raste tako da je u odnosu na prošlu godinu, odnosno 2024./2025., taj rast bio na razini od osam posto", rekao je Jandroković na konferenciji za medije sa Stefanom Englerom, predsjednikom Vijeća država, gornjeg doma švicarskog parlamenta koji se tako naziva jer su švicarski kantoni ustavno definirani kao države.