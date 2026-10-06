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Jandroković: Robna razmjena sa Švicarskom porasla za osam posto
Robna razmjena između Hrvatske i Švicarske je porasla za osam posto u odnosu na prethodnu godinu, rekao je u utorak predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na tiskovnoj konferenciji s predsjednikom gornjem doma švicarskog parlamenta u Zagrebu.
"Gospodarska razmjena kontinuirano raste tako da je u odnosu na prošlu godinu, odnosno 2024./2025., taj rast bio na razini od osam posto", rekao je Jandroković na konferenciji za medije sa Stefanom Englerom, predsjednikom Vijeća država, gornjeg doma švicarskog parlamenta koji se tako naziva jer su švicarski kantoni ustavno definirani kao države.
Robna razmjena je sada na razini od oko 600 milijuna eura, dodao je Jandroković, koji je to nazvao "dobrim podatkom".
Ocijenivši odnose između dviju zemalja kao srdačne i prijateljske, predsjednik Sabora je rekao da su obje strane zainteresirane za produbljenje suradnje u područjima poput vojne i farmaceutske industrije, infrastrukture te informacijske tehnologije, ali i turizma.
Ove godine je gotovo 300.000 turista iz Švicarske posjetilo Hrvatsku, istaknuo je Jandroković.
Jandroković je kazao da je i vojna industrija jedna od onih koje imaju snažnu perspektivu u budućnosti, zbog čega je sa švicarskim kolegom razgovarao i o hrvatskoj proizvodnji besposadnih sustava te strojeva za razminiranje.
"Tvornice kao što su HS Produkt, Šestan-Busch, to su ozbiljni međunarodni igrači ... Mi postajemo prepoznatljivi u jednom segmentu vojne industrije i naravno da želimo pomoći hrvatskim kompanijama koje traže svoje međunarodne partnere i tržište", rekao je Jandroković.
Dijaspora kao most
Međutim, naglasio je da je dvije zemlje nisu povezane samo materijalnom suradnjom, već i odnosima između ljudi, "koji su vrlo često i bitniji od samih interesa".
"Posebno smo istaknuli ulogu Hrvata koji žive u Švicarskoj", rekao je Jandroković, dodajući da se brojna hrvatska dijaspora dobro integrirala u švicarsko društvo te da čini "most" između dviju zemalja.
Engler pak je kazao da u Švicarskoj živi oko 100.000 Hrvata, a svoj posjet Hrvatskoj nazvao je izrazom bliskih i dobrih odnosa između dviju zemalja, koje dijele interese i vrijednosti.
"Riječ je o dvama demokratskim društvima u kojima dijalog između pojedinih regija i kultura igra središnju ulogu", poručio je Engler.
Švicarska financijska podrška
Spomenuo je da je Švicarska angažirana u okviru svojih kohezijskih fondova kako bi financijski pomogla Hrvatskoj te rekao da zna da su ta sredstva u dobrim rukama.
Kao primjere područja u kojima postoje takva partnerstva Engler je istaknuo gospodarenje vodama i palijativnu skrb.
"Znamo da u Hrvatskoj imamo partnera koji je zainteresiran za tu potporu i koji će s velikom kompetentnošću pratiti i provoditi te projekte", kazao je Engler, dodajući da je švicarska delegacija pozvana da posjeti neke od tih projekata.
Jandroković je pojasnio je riječ o provedbi švicarsko-hrvatskog programa suradnje koje Švicarska financira u desetogodišnjem razdoblju do 2030.
"U tom razdoblju planirano je 45,7 milijuna švicarska franaka. Jedan od projekata koje financira švicarska vlada je upravo u Gorskom kotaru, gdje će predsjednik sutra otići kako bi vidio na koji način se troše ta sredstva", dodao je.
Engler će sutra posjetiti pročišćivač otpadnih voda u Brodu Moravicama.
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