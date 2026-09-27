velika promjena
Švicarska na referendumu odlučuje o strožoj neutralnosti: Na stolu i sankcije Rusiji
Švicarci u nedjelju na referendumu odlučuju o tome treba li njihova zemlja strože primjenjivati svoju dugogodišnju politiku neutralnosti.
Oglas
Inicijativu je pokrenula udruga Pro Schweiz, blisko povezana s desno-populističkom Švicarskom narodnom strankom.
Neutralnost je zajamčena švicarskim Ustavom od 1848. godine, no inicijativom se nastoji uspostaviti strože tumačenje tog načela.
Bude li prihvaćena, Švicarska ubuduće ne bi samo izbjegavala sudjelovanje u oružanim sukobima i zatvarala svoj teritorij za zaraćene strane, nego bi prestala i uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat, poput Rusije. Iznimka bi bile sankcije Ujedinjenih naroda.
Gospodarska suradnja odvijala bi se kao i dosad, uključujući i s državama koje su počele rat.
Zagovornici tvrde da bi stroža neutralnost učinila Švicarsku sigurnijom i ojačala njezinu vjerodostojnost kao neutralnog posrednika.
Protivnici pak tvrde da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti i izjednačavati počinitelje i žrtve.
Ankete javnog mnijenja upućuju na to da bi inicijativa mogla biti odbačena. Birališta se zatvaraju u podne, a rezultat bi se trebao znati otprilike sat vremena poslije.
Više od 90 posto švicarskih birača svoje glasove obično daje unaprijed, putem pošte.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas