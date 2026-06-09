Oglas

PREMIJEROV VAPAJ

Plenković mladim Hrvatima iz dijaspore: Sve nas je manje, vratite se

author
Hina
|
09. lip. 2026. 12:29
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Andrej Plenković
Armin Durgut/PIXSELL

Hrvata u Hrvatskoj svake je godine sve manje, rekao je u hrvatski premijer Andrej Plenković u Banskim dvorima, gdje je primio mlade članove hrvatske dijaspore koje je pozvao da se vrate u domovinu i daju svoj doprinos demografskoj obnovi zemlje.

Oglas

"Bilo bi nam drago da se dio vas odluči vratiti u Hrvatsku i da s novim entuzijazmom i energijom da svoj doprinos demografskoj obnovi Hrvatske", rekao je Plenković primajući petu generaciju polaznika programa Ljetne škole "Domovina".

Kazavši da Hrvatska ulaže oko 820 milijuna eura godišnje u demografsku revitalizaciju, Plenković je to pitanje nazvao temeljnim i ključnim problemom hrvatskog naroda u posljednjih sedamdesetak godina.

"Što znači da nas je svake godine sve manje", pojasnio je premijer.

U sklopu programa Središnjeg ureda za Hrvate izvan Hrvatske i Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka (ACAP), pripadnici hrvatskog iseljeništva u dobi između 18 i 30 godina u dva tjedna od 1. do 13. lipnja imaju priliku neposredno se upoznati s prirodnom, kulturnom i povijesnom baštinom Hrvatske.

Neki od gradova koje će polaznici programa posjetiti uključuju Dubrovnik, Zadar, Sinj, Split, Varaždin, Vukovar i Zagreb.

Plenković im je rekao da je njihov program bogat te da sće "vidjeti više u dva tjedna nego mnogi Hrvati koji cijeli život žive u Hrvatskoj". Poželio je da im ta dva tjedna budu poticaj za povratak, a možda i za ostanak u Hrvatskoj.

Program od 2019. godine uspješno povezuje hrvatske zajednice diljem svijeta, a provodi se u svrhu jačanja hrvatskog identiteta i svijesti o pripadnosti hrvatskog iseljeništva jednom i nedjeljivom hrvatskom narodu, poticanja globalnog umrežavanja Hrvata te kulturne i znanstvene suradnje Hrvatske s mladim generacijama njenih iseljenika.

Premijer je zahvalio polaznicima na interesu za njihovom domovinom, ali i njihovim precima koji su u "manje strukturiranim uvjetima" uspjeli očuvati svoje korijene i poveznice s Hrvatskom.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
bih andrej plenković dijaspora iseljenici

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ