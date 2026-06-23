Plenković: Bez međunarodnog prava, male zemlje će biti tek promatrači

"Vjerujemo da u međunarodnim odnosima za zemlje naše veličine postoji dvoje najboljih prijatelja. Jedan je oslanjanje na međunarodno pravo, a drugi na ojačane međunarodne, multilateralne sustave i poboljšano svjetsko upravljanje. Bez njih će manje zemlje postati tek promatrači, što mi ne želimo biti", kazao je Plenković.