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međunarodna vježba

FOTO, VIDEO / K9 snage: Pogledajte kako vojni psi traže eksploziv

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N1 Info
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29. lis. 2026. 11:02
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K9 Dugo Selo
N1

Pukovnija Vojne policije Oružanih snaga Republike Hrvatske u vojarni "Pukovnik Milivoj Halar" u Dugom Selu održala je danas međunarodni K9 Forum s vojno radnim psima.

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Naša ekipa snimila je vježbu na radnom poligonu s psima za detekciju eksploziva, u kojem belgijski ovčari prolaze poligon u određenom vremenu.

Vodiči im ne govore gdje su sredstva koja trebaju naći, tek nakon što obave uspješno.

K9 Dugo Selo
K9 Dugo Selo
K9 Dugo Selo
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U vježbi su, uz MORH-ove pse, sudjelovali i strani psi.

Naime, vježba je organizirana u suradnji MORH-a s NATO Centrom izvrsnosti Vojne policije, Bydgosccz iz Poljske.

U vojarni u Dugom selu u više od tri desetljeća stasale su već generacije vojnih pasa, a tamo na svijet dolaze štenci njemačkog i belgijskog ovčara, koji već s dva mjeseca kreću na preddresuru i socijalizaciju.

Riječ je o psima koji na terenu otkrivaju drogu, eksploziv i oružje, ali i svladavaju kriminalce.

Inače, Hrvatska vojska jedna je od malobrojnih vojski koje se oslanjaju isključivo na vlastiti uzgoj pasa.

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Teme
k9 morh vojna policija vojno radni psi

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