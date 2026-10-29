međunarodna vježba
FOTO, VIDEO / K9 snage: Pogledajte kako vojni psi traže eksploziv
Pukovnija Vojne policije Oružanih snaga Republike Hrvatske u vojarni "Pukovnik Milivoj Halar" u Dugom Selu održala je danas međunarodni K9 Forum s vojno radnim psima.
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Naša ekipa snimila je vježbu na radnom poligonu s psima za detekciju eksploziva, u kojem belgijski ovčari prolaze poligon u određenom vremenu.
Vodiči im ne govore gdje su sredstva koja trebaju naći, tek nakon što obave uspješno.
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U vježbi su, uz MORH-ove pse, sudjelovali i strani psi.
Naime, vježba je organizirana u suradnji MORH-a s NATO Centrom izvrsnosti Vojne policije, Bydgosccz iz Poljske.
U vojarni u Dugom selu u više od tri desetljeća stasale su već generacije vojnih pasa, a tamo na svijet dolaze štenci njemačkog i belgijskog ovčara, koji već s dva mjeseca kreću na preddresuru i socijalizaciju.
Riječ je o psima koji na terenu otkrivaju drogu, eksploziv i oružje, ali i svladavaju kriminalce.
Inače, Hrvatska vojska jedna je od malobrojnih vojski koje se oslanjaju isključivo na vlastiti uzgoj pasa.
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