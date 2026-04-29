Paviljoni idu u obnovu, stotine studenata ostaju bez smještaja: "Garsonijere su 500 eura"

Najveći studentski dom u Hrvatskoj, popularna Sava uskoro kreće u obnovu dva paviljona koja se nisu obnavljala još od 80-ih. To znači i 850 kreveta manje. Studenti su već sada zabrinuti - što će biti ako ne dobiju dom i hoće li pojačana potražnja za stanovima u Zagrebu dići cijene najma. Iz SC-a poručuju - bit će subvencija za podstanarstvo.

Dva paviljona u studentskom domu Stjepan Radić idu u obnovu.

"Uskoro će se tu sve promijeniti, ide potpuna obnova prostora, znači, sve će se renovirati do same žbuke, bit će novi namještaj, novi podovi, nova stolarija. Ovo nije obnavljano od 1987. godine, tj. od same Univerzijade", rekao je za Dnevnik.hr pomoćnik ravnatelja za studentski smještaj Vlado Levak.

Radovi bi trebali krenuti u srpnju. Uredit će se i okoliš oko samih paviljona.

"Mislim da su zastarjeli, znam da izgledaju otprilike isto kao kad je moja mama bila na Savi, mislim da je vrijeme", kazala je studentica Andrea.

"Ti paviljoni su dobri zato jer imaju svoju kupaonicu koju dijele samo sa susjednom sobom. To je po meni jedina prednost", rekao je student Adriano.

Zbog WC-a i većih soba, nekad su svi htjeli u ta dva paviljona.

"Nije kao u novim paviljonima da je WC po katu. Iako je stari namještaj i sve, nekako je toplije i priraslo nam je srcu", kazala je studentica Ivana.

"Mislim da bi bilo bolje da su se radije gradili novi paviljoni nego da idu renovirati sad stare zato što će puno studenata sad izgubiti pravo na studentski dom", izjavila je studentica Lana.

Jer ova dva paviljona imaju kapacitet od 852 kreveta. Studenti se zato već sad brinu kako će pronaći novi smještaj. U SC-u kažu - studenti koji ne uspiju dobiti dom, mogu konkurirati za podstanarsku subvenciju. Kvota bi trebala biti nešto više od 900 subvencija.

"Mi smo s nadležnim Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih u razgovoru da im se dodijeli subvencija podstanarstva u nešto većem obimu nego sada, razgovaramo o nekim iznosima od 150, 160 eura mjesečno za 10,5 mjeseci koliko traje akademska godina", rekao je Levak.

"Jednosobni stanovi, garsonijere od 20 kvadrata su po 500 eura. Sad koliko će pomoći naspram ovoga što se plaća 40, stvarno ne znam. Mislim, pomoći će nešto, sad da će previše, neće", izjavila je studentica Iva.

"Čini se malo s obzirom na cijene stanova u Zagrebu, ali opet bolje išta nego ništa", kazala je studentica Ivana.

Ako sve prođe glatko, nadaju se da će radovi biti gotovi do početka akademske godine, u jesen 2027.