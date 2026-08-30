Počela studentska potraga za stanovima u Zagrebu. Stanodavci traže više nego lani, skoro svi imaju isti uvjet

U istoj Facebook grupi najveća je ponuda stanova od 35 do 55 kvadrata, a tražene cijene su od 450 eura za stan od četrdesetak kvadrata u Gornjoj Kustošiji i sličan takav za 500 eura u Prečkom pa do 850 eura za jedan od pedesetak kvadrata na Srednjacima. Nekoliko stanova otprilike iste površine na Trešnjevci nude se od 600 do 700 eura. Od onih površinom većih od 55 kvadrata uočili smo dva od šezdesetak kvadrata po 950 eura - jedan na Kvaternikom trgu, drugi u Donjoj Dubravi. U Remetincu se nudi stan u novogradnji površine 66 kvadrata za 1.100 eura, s tim da je u toj cijeni i parkirno mjesto.