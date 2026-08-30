KOLIKE SU CIJENE NAJMA?
Počela studentska potraga za stanovima u Zagrebu. Stanodavci traže više nego lani, skoro svi imaju isti uvjet
Kao i svake godine, u drugoj polovici kolovoza oglasnici i tematske grupe na društvenim mrežama počinju vrvjeti oglasima u kojima se nude, ali i traže stanovi u Zagrebu. Bliži se, naime, početak nove akademske godine i vrijeme kada se stariji studenti iz drugih gradova vraćaju na fakultete, a brucoši počinju studirati.
Broj oglasa na Njuškalu, najvećem domaćem internetskom oglasniku, svjedoči o ogromnoj ponudi: trenutno je oglašeno više od 4.700 stanova za najam u Zagrebu, od čega ih je skoro 1.500 površine do 50 kvadrata. To su garsonijere, jednosobni i manji dvosobni stanovi koji su u pravilu najtraženiji među studentskom populacijom.
Najveća je ponuda u uobičajeno najtraženijim zagrebačkim gradskim četvrtima koje su u zoni tramvaja i gdje je nadohvat većina fakulteta: Trešnjevci, Donjem Gradu, Medveščaku i Novom Zagrebu - zapad.
U usporedbi s lanjskim tekstom o istoj temi, tražene cijene stanova za najam više su za pedesetak eura u prosjeku, S tim da su i lani rasle u odnosu na 2024. godinu.
Za manje stanove i do 950 eura
Tražene cijene najma garsonijera i manjih jednosobnih stanova površine od 20 do 35 kvadrata sada su većinom u rasponu od 450 do 700 eura, ovisno o lokaciji, opremljenosti i starosti nekretnine. Najčešća tražena cijena najma je 600 eura, dok je lani bila 550, a pretprošle godine 500 eura.
U rangu jednosobnih i manjih dvosobnih stanova veličine od 35 do 55 kvadrata cijene najma su, kao i lani, u rasponu od 600 do 950 eura, Najčešća tražena cijena koju smo uočili u oglasima je 800 eura, dok je lani bila 700 eura.
Stanovi, pak, od 50 do 70 kvadrata sada se nude po cijenama u rasponu od 800 do 1.100 eura, a najčešća tražena cijena je 900 eura, što je također stotinjak eura više nego lani.
Šarenilo cijena od kvarta do kvarta
U grupi Stanovi Zagreb - NAJAM na Facebooku među stanovima oglašenima za najam u proteklih nekoliko dana nema puno onih veličine do 35 kvadrata. Ti su inače najtraženiji među studentima i moguće je da ih je većina već iznajmljena.
A za one koji su tamo oglašeni, najmodavci traže od 450 do 700 eura. Za 450 eura mjesečno nude se, primjerice, garsonijera u Trnskom od 28 kvadrata i stan u Svetoj Klari od 35 kvadrata. Jedna garsonijera na Srednjacima nudi se za 500 eura mjesečno, a na Borongaju za 550 eura. Po jedan stan od 35 kvadrata u Voltinom naselju i na Črnomercu nude se za 680, odnosno 700 eura.
U istoj Facebook grupi najveća je ponuda stanova od 35 do 55 kvadrata, a tražene cijene su od 450 eura za stan od četrdesetak kvadrata u Gornjoj Kustošiji i sličan takav za 500 eura u Prečkom pa do 850 eura za jedan od pedesetak kvadrata na Srednjacima. Nekoliko stanova otprilike iste površine na Trešnjevci nude se od 600 do 700 eura. Od onih površinom većih od 55 kvadrata uočili smo dva od šezdesetak kvadrata po 950 eura - jedan na Kvaternikom trgu, drugi u Donjoj Dubravi. U Remetincu se nudi stan u novogradnji površine 66 kvadrata za 1.100 eura, s tim da je u toj cijeni i parkirno mjesto.
Polog u visini jedne mjesečne najamnine
Dva kriterija postala su proteklih godina standardnima u ponudi stanova za najam. Gotovo da više i nema vlasnika koji u oglasu za najam stana ne traži polog u visini jedne mjesečne najamnine. S obzirom na prilično visoke cijene najma, to je velik izdatak za studente i njihove roditelje. Naročito ako će živjeti sami, bez cimera ili cimerice s kojima bi dijelili troškove. Dati, primjerice, 700 eura za najamninu i još toliko za polog u istom mjesecu, veliki je izdatak.
Stoga ima i oštrih komentara na tu praksu iznajmljivača.
"Većina onih koji traže stan, smještaj ili što god NE rade to jer žele nego zato što MORAJU. (…) Naplati polog kroz prve četiri stanarine pa ćeš imati urednog i zahvalnog podstanara, koji će poštivati sva tvoja pravila", preložio je jedan korisnik u spomenutoj grupi za najam na Facebooku.
Drugo na čemu iznajmljivači sve češće inzistiraju u svojim oglasima težeći sigurnosti prihoda od stanarine jest - dugoročni najam.
Kolikim budžetima raspolažu studenti?
S druge strane, postalo je uobičajeno da studenti u svojim oglasima za podstanarski smještaj navedu s kolikim budžetom raspolažu. Često ih po dvoje ili troje traže zajednički stan pa onda ističu i veći budžet. Kao, primjerice, tri studentice iz jednog oglasa s Facebooka koje kažu kako raspolažu s 900 eura za najamninu, odnosno 300 eura svaka. Najčešće isticani studentski budžeti u tim oglasima su od 550 do 700 eura.
Kada smo lani u ovo vrijeme pisali o stanovima za najam, u oglasima su studenti najčešće navodili raspoložive budžete u iznosu od 450 do 650 eura, a godinu dana ranije 300 do 400 eura pa se i iz toga vidi koliko su otprilike rasle cijene najma.
Novi Zakon o najmu stanova
Potkraj srpnja, potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je novi Zakon o najmu stanova koji bi trebao bolje štititi i najmodavce i najmoprimce.
Jedna od novina u zakonu je što svaki novi ugovor o najmu odsad mora biti sastavljen kao javnobilježnički akt i solemniziran kod javnog bilježnika što će omogućiti ovrhe bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate.
Ako ugovorom nije drukčije određeno, najmodavac može pregledati stan dva puta godišnje uz prethodnu najavu, a najmoprimac bi pri useljenju plaćao polog u visini jedne mjesečne najamnine.
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