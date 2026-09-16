Mjere Vlade
Dobre vijesti za studente: Cijene obroka neće rasti
Vlada RH je na sjednici održanoj 10. rujna donijela 11. paket mjera za zaštitu standarda građana i konkurentnosti gospodarstva. Kao jedna od mjera, u cilju sprječavanja povećanja cijena obroka za studente, Vladinim paketom mjera osigurana je nepromijenjena cijena studentskog obroka od 0,86 eura, čime se zadržava stabilnost i priuštivost studentske prehrane, navode iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.
Oglas
Za subvencioniranu prehranu godišnje je osigurano 22,5 mil. eura. Mjerom je obuhvaćeno 102.000 studenata, a vrijednost ove mjere je 8 milijuna eura.
S ciljem produženja ove mjere na razdoblje od 1. listopada 2026. do 30. rujna 2027. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih pokreće javno savjetovanje o Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata. Izmjenama Pravilnika omogućuje se uvećanje subvencije cijena obroka i drugih prehrambenih proizvoda namijenjenih studentima i to dijela koji se financira iz državnog proračuna, dok je cijena za studente, unatoč poremećajima na tržištu, ostala nepromijenjena. Sukladno navedenom, donošenjem Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata nastavit će se nesmetano pružanje usluge prehrane studentima na nacionalnoj razini i osigurati daljnja provedba mjere.
Ova mjera dio je kontinuiranog paketa mjera za mlade kojima je cilj podizanje studentskog standarda u Hrvatskoj. Od 2017. godine povećana je i minimalna satnica za studentske poslove, s 1,99 na 6,56 eura po satu, čime se dodatno olakšava financijsko osamostaljivanje studenata i njihova uključenost na tržište rada. Uz subvencioniranje prehrane ističemo i kako cijena studentske prehrane nije mijenjana od 2013. godine.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas