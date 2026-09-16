S ciljem produženja ove mjere na razdoblje od 1. listopada 2026. do 30. rujna 2027. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih pokreće javno savjetovanje o Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata. Izmjenama Pravilnika omogućuje se uvećanje subvencije cijena obroka i drugih prehrambenih proizvoda namijenjenih studentima i to dijela koji se financira iz državnog proračuna, dok je cijena za studente, unatoč poremećajima na tržištu, ostala nepromijenjena. Sukladno navedenom, donošenjem Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata nastavit će se nesmetano pružanje usluge prehrane studentima na nacionalnoj razini i osigurati daljnja provedba mjere.