Roditeljima novi udar: Prijevoz srednjoškolaca poskupljuje i do 30 posto

Najviši iznosi na temelju kojih država sufinancira prijevoz srednjoškolaca, navodi se u priopćenju HUP-a nisu povećani od školske godine 2022./2023. Prijevoznici procjenjuju da bi cijene karata mogle porasti do 30 posto, jer je samo u zadnjih godinu dana cijena goriva porasla za 40 posto, pa stoga traže usklađenje, odnosno povećanje iznosa sufinanciranja učeničkog prijevoza.