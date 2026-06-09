Zakon o visokom obrazovanju: Profesori će raditi do 67. godine, produljeni rokovi izvanrednim studentima

Ministar Radovan Fuchs istaknuo je na konferenciji za novinare da će Carnet postati "centralna institucija s kojom ministarstvo znanosti može komunicirati kada su u pitanju jasni, verificirani i dobro obrađeni podaci za visoko obrazovanje“, s obzirom na prethodna pozitivna iskustva s Carnetom kada su u pitanju osnovne i srednje škole.