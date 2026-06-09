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Zakon o visokom obrazovanju: Profesori će raditi do 67. godine, produljeni rokovi izvanrednim studentima
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih predstavilo je izmjene Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kojima želi povećati fleksibilnost sustava, olakšati zapošljavanje nastavnika i asistenata, omogućiti rad dijelu profesora do 67. godine te produljiti rokove završetka studija izvanrednim studentima.
Izmjene zakona donesenog 2022. godine predlažu se jer se u praksi pokazalo kako su se „određene odredbe postojećeg zakona različito tumačile od strane visokih učilišta i znanstvenih institucija“, istaknula je na konferenciji za medije u utorak državna tajnica Iva Ivanković.
Otklanjanje "limitirajućeg faktora"
„Temeljni cilj izmjena jest jačanje pravne sigurnosti i ujednačavanje primjene zakona, povećanje učinkovitosti i fleksibilnosti sustava te zadržavanje kvalitetnih ljudskih potencijala“, kazala je Ivanković.
Izmjenama se omogućuje izvođenje studija na sastavnicama sveučilišta bez pravne osobnosti u više znanstvenih područja i polja te u interdisciplinarnom području, što dosad nije bilo moguće, što je, naglasila je državna tajnica, „bio limitirajući faktor za razvoj studija“.
Rad do 67. godine
Redovitim profesorima u trajnom izboru, profesorima stručnog studija u trajnom izboru i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru omogućio bi se rad do navršene 67. godine života.
„Želimo omogućiti najiskusnijim profesionalcima u sustavu da ostanu dulje u radnom odnosu“, istaknula je Ivanković.
Izmjenama zakona bit će jasno definiran mandat rektora i dekana. „Propisani su postupci kada visoka učilišta i sveučilišta ne mogu izabrati dekane, čime bi se trebale“, kazala je, „prevenirati postojeće teškoće koje su se pojavile u sustavu“.
Jednostavnije zapošljavanje nastavnika i znanstvenika
Predlaže se i pojednostavljenje zapošljavanja nastavnika i znanstvenika pa kandidati koji već imaju dokaz o izboru na radno mjesto iste hijerarhijske razine više ne bi morali ponovno prolaziti postupak pred matičnim odborom.
Izmjena zakona predviđa lektorima hrvatskoga jezika i književnosti u inozemstvu produljenje radnog odnosa do osam godina bez prekida, a studentima koji su cijelo vrijeme studirali u izvanrednom statusu mogućnost studiranja do 15 godina u usporedbi s dosadašnjih deset.
Fuchs : "Nemamo ništa od držanja pojedinih studijskih programa na papiru“
Ministar Radovan Fuchs istaknuo je na konferenciji za novinare da će Carnet postati "centralna institucija s kojom ministarstvo znanosti može komunicirati kada su u pitanju jasni, verificirani i dobro obrađeni podaci za visoko obrazovanje“, s obzirom na prethodna pozitivna iskustva s Carnetom kada su u pitanju osnovne i srednje škole.
Što se tiče izmjena i dopuna zakona, kazao je da "ovo vjerojatno nije zadnja izmjena“.
"Imamo sve manje studenata"
Ministar Fuchs najavio je da će se sustav visokog obrazovanja postupno usmjeravati prema okrupnjivanju postojećih kapaciteta.
Pritom je naglasio da se neće zadirati u autonomiju sveučilišta, ali da sama sveučilišta trebaju razmatrati gašenje programa koji godinama ne privlače studente, ističući da je cilj stvarati atraktivnije studijske programe.
"Mi kontinuirano imamo sve manje studenata, demografska situacija nije dobra i nemamo ništa od držanja pojedinih studijskih programa na papiru“, kazao je ministar.
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