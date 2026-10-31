Studenti bez smještaja u domu teško do stanova, za 20 kvadrata plaćaju i do 500 eura mjesečno

„Najmodavci se ponekad na telefonske pozive ne bi ni javili, nekad bismo se dogovorili za razgled stana, pa mi se ne bi povratno javili s adresom, a tri puta se dogodilo da smo upoznali najmodavce, razgledali stan, usmeno se dogovorili da ćemo uzeti stan, i onda bi se najmodavci prestali javljati”, zaključila je Sinjeri.