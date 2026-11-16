"Naš je cilj da, kada uzmemo u obzir rast od 3,7 posto tijekom svih 12 mjeseci i ovih 1,5 posto koje Vlada nudi od 1. srpnja 2027., u odnosu na 12 mjeseci 2026. godine naše plaće rastu otprilike jednako kao i plaće svih ostalih u ovoj zemlji. Vlada u nacrtu proračunskog okvira predviđa da će sve druge plaće u zemlji 2027. rasti 6,5 posto. Onda i naših 3,2 plus 1,5 posto otprilike odgovara kretanju plaća drugih u zemlji", rekao je Kroflin.