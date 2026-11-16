SINDIKATI JAVNIH SLUŽBI
Kroflin: "Želimo da naše plaće rastu jednako kao i plaće svih ostalih u ovoj zemlji"
Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja u N1 Studiju uživo kod Hrvoja Krešića govorio je o pregovorima sindikata s Vladom, zahtjevima za povećanje plaća zaposlenih u javnim službama te planovima Vlade vezanima uz državni proračun za 2027. godinu.
Jedanaest reprezentativnih sindikata javnih službi pokrenulo je postupak mirenja nakon što nisu bili zadovoljni Vladinom ponudom u pregovorima o povećanju osnovice plaće i drugim materijalnim pravima zaposlenih u javnim službama.
Riječ je o sindikatima koji svake godine pregovaraju s Vladom o tim pitanjima, a potom potpisuju Temeljni kolektivni ugovor. Među njima su sindikati iz područja osnovnog i srednjeg obrazovanja, znanosti i visokog obrazovanja, socijalne skrbi, kulture i zdravstva te jedan manji sindikat koji okuplja zaposlenike javnih fondova.
Kroflin smatra da sindikati i Vlada nisu toliko udaljeni u svojim stajalištima te ističe da je tijekom pregovora ostvaren određeni napredak.
"Zapravo mi nismo jako udaljeni u odnosu na poziciju Vlade. Približili smo se kroz pregovore, Vlada je pokazala volju za dogovorom. Mi smo od početka naglašavali da nam je u interesu da se kroz kolektivne ugovore i kolektivno pregovaranje regulira pozicija naših članova", rekao je.
"Država ima sustav plaća koji generira plaću ispod minimalne"
Glavno je neslaganje, dodao je, u početnoj poziciji, odnosno povećanju osnovice od 1. siječnja. Dok Vlada predlaže rast od dva posto, sindikati traže povećanje od 3,7 posto.
Kroflin objašnjava da bi Vladin prijedlog mogao dovesti do toga da dio zaposlenih u javnim službama, ovisno o osnovici i koeficijentu, prima bruto plaću nižu od minimalne.
"Čini nam se da je to neprihvatljiva poruka, da država ima sustav plaća koji generira plaću ispod minimalne plaće. S povećanjem osnovice od tri posto u prvom mjesecu takvih zaposlenika ne bi bilo", istaknuo je.
Sindikati, pojasnio je, traže povećanje od 3,7 posto i zbog ukupnog kretanja plaća tijekom godine. U obzir pritom uzimaju i dodatnih 1,5 posto povećanja koje Vlada nudi od 1. srpnja 2027. godine.
"Naš je cilj da, kada uzmemo u obzir rast od 3,7 posto tijekom svih 12 mjeseci i ovih 1,5 posto koje Vlada nudi od 1. srpnja 2027., u odnosu na 12 mjeseci 2026. godine naše plaće rastu otprilike jednako kao i plaće svih ostalih u ovoj zemlji. Vlada u nacrtu proračunskog okvira predviđa da će sve druge plaće u zemlji 2027. rasti 6,5 posto. Onda i naših 3,2 plus 1,5 posto otprilike odgovara kretanju plaća drugih u zemlji", rekao je Kroflin.
"Topli obrok nije plaća"
Govoreći o zahtjevima sindikata, Kroflin se osvrnuo i na topli obrok, istaknuvši da ga ne smatraju zamjenom za povećanje plaća.
"Topli obrok nije plaća, to je novo dodatno pravo koje postoji i u privatnom sektoru i u javnim poduzećima", rekao je.
Vlada je u posljednjoj ponudi sindikatima predložila uvođenje naknade za prehranu kao novog materijalnog prava zaposlenih u javnim službama. Prema tom prijedlogu, zaposlenici bi od 1. travnja 2027. dobivali 30 eura mjesečno, a od 1. listopada naknada bi se povećala za dodatnih 20 eura, odnosno ukupno bi iznosila 50 eura mjesečno. Sindikati su taj dio Vladine ponude prihvatili, za razliku od ponuđenog povećanja osnovice plaće.
Kroflin je pojasnio da je primarni cilj sindikata bio osigurati da plaće kroz povećanje osnovice prosječno rastu jednako kao i plaće ostalih zaposlenih u Hrvatskoj.
"Plaće u privredi su duplo više rasle od naših plaća", upozorio je.
"Iz proračuna je teško zaključiti što će se događati tijekom godine"
Osvrćući se na prijedlog državnog proračuna i planirane troškove zaposlenih, Kroflin je rekao da je na temelju samog proračuna teško procijeniti kakva će biti kretanja tijekom godine.
"Teško je iz proračuna donositi zaključke o tome što će se događati tijekom godine. Proračun se radi relativno netransparentno jer samo onaj tko ga je slagao zna što je točno i precizno u njemu", zaključio je.
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